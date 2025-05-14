https://ria.ru/20250514/volodin-2016805997.html

Володин призвал анализировать правоприменение законов о миграции

Володин призвал анализировать правоприменение законов о миграции - РИА Новости, 14.05.2025

Володин призвал анализировать правоприменение законов о миграции

Важно анализировать правоприменение законов, касающихся борьбы с нелегальной миграцией, а в случае необходимости следует вносить коррективы, заявил председатель РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T09:00:00+03:00

2025-05-14T09:00:00+03:00

2025-05-14T12:00:00+03:00

общество

россия

вячеслав володин

владимир путин

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Важно анализировать правоприменение законов, касающихся борьбы с нелегальной миграцией, а в случае необходимости следует вносить коррективы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Ранее Рособрнадзор сообщил РИА Новости, что 81% детей мигрантов, желающих обучаться в школах РФ, не смогут быть зачислены по разным причинам. Согласно данным ведомства, с момента начала тестирования было подано 1 762 заявления на участие, но на процедуру тестирования было допущено только 335 иностранных граждан. "Начиная с прошлого года депутатами было инициировано и принято 15 законов, касающихся борьбы с нелегальной миграцией. Все они вступили в силу. Важно анализировать их правоприменение, а в случае необходимости - вносить коррективы", - написал он в своем Telegram-канале. Володин отметил, что в 10 регионах России 44 ребёнка приняли участие в тестировании на знание русского языка, с которым смогли справиться только 27 человек. В декабре 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете зачисления в школы детей иностранцев, не знающих государственный язык. Соответствующее тестирование на знание русского языка для приемы в образовательные учреждения страны дети мигрантов начали сдавать с 1 апреля 2025 года.

https://ria.ru/20250514/gosduma-2016788898.html

https://ria.ru/20250512/tatarstan-2016435864.html

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общество, россия, вячеслав володин, владимир путин