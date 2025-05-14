https://ria.ru/20250514/vengrija-2016966170.html

В Венгрии раскрыли имена украинских шпионов

В Венгрии раскрыли имена украинских шпионов - РИА Новости, 14.05.2025

В Венгрии раскрыли имена украинских шпионов

Глава правящей фракции венгерского парламента Фидес Мате Кочиш раскрыл имена украинских шпионов, работавших в Венгрии под дипломатическим прикрытием. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T19:01:00+03:00

2025-05-14T19:01:00+03:00

2025-05-14T19:43:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 14 мая — РИА Новости. Глава правящей фракции венгерского парламента Фидес Мате Кочиш раскрыл имена украинских шпионов, работавших в Венгрии под дипломатическим прикрытием."Венгерские службы уже давно ощущают интенсивную обструкционную деятельность со стороны украинских служб, но венгерская сторона не хотела выносить это на повестку дня и не инициировала активных действий, поскольку не хотела ухудшать ситуацию и отношения между двумя странами. Однако украинская сторона в целях политической клеветнической кампании опубликовала в прошлую пятницу заявление, связанное со спецслужбами, <...> что побудило венгерскую сторону принять меры", — сказал он на пресс-конференции. Кочиш назвал имена двух дипломатов, объявленных 9 мая персонами нон грата, это первые секретари посольства Украины в Будапеште Юрий Керничный и Дмитрий Кричфалуши. Кроме того, раскрыта личность задержанного в пятницу в Будапеште и депортированного бывшего сотрудника украинского посольства Сергея Александрова, которому на десять лет запрещен въезд в Венгрию и остальные шенгенские страны. Глава правящей фракции объяснил, что украинские спецслужбы сняли ролик о задержании двух украинских военных, подозреваемых в сотрудничестве с венгерской разведкой, еще месяц назад, но обнародовали его в пятницу, на следующий день после того, как лидер оппозиционной венгерской партии "Тиса" Петер Мадьяр выступил с обвинениями в адрес Минобороны Венгрии. "После этого платформы социальных сетей были завалены материалами, демонстрирующими движение венгерской бронетехники с использованием кадров многолетней давности. Это также было опубликовано для того, чтобы представить члена НАТО Венгрию международной общественности так, как будто она готовится напасть на Украину", — уточнил Кочиш. Политик отметил, что в день обнародования кадров задержания предполагаемых агентов венгерской разведки Киев вызвал сотрудника венгерской спецслужбы, однако "не проинформировал его об этой акции, что совершенно беспрецедентно в международном разведывательном сотрудничестве". По его словам, это доказывает, что со стороны Украины ведется "политическая клеветническая кампания". Кочиш также добавил, что большинство материалов, прозвучавших на заседании комитета парламента Венгрии по национальной безопасности, засекречены на 50 лет, а спецслужбы республики усилили контрмеры в отношении Украины. Также он анонсировал в ближайшие дни новые действия в связи со шпионским скандалом, подчеркнув, что "дело не закрыто, а только начинается".Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во вторник созвал Совет обороны в связи со шпионским скандалом и назвал его операцией украинских спецслужб, проведенной при активном участии венгерской оппозиции с целью сорвать общевенгерское голосование о членстве Киева в Евросоюзе.В минувшую пятницу СБУ заявила, что впервые в истории Украины разоблачила "агентурную сеть военной разведки Венгрии". Задержаны 40-летний экс-военный и бывшая военнослужащая ВСУ, которая уволилась из подразделения в этом году. Утверждается, что их задачами якобы были сбор информации о Закарпатской области, поиск уязвимых мест в наземной и воздушной обороне региона, а также сбор и передача в Будапешт данных о потерях украинской армии и актуальных событиях с линии фронта.В ответ глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о выдворении из страны двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве. После этого Киев заявил, что высылает двух венгерских дипломатов.

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https://ria.ru/20250509/ukraina-2016125198.html

https://ria.ru/20250511/ukraina-2016376666.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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