https://ria.ru/20250514/velozaezd-2016906805.html

Третий промышленный велозаезд состоится 8 июня в ОЭЗ "Липецк"

Третий промышленный велозаезд состоится 8 июня в ОЭЗ "Липецк" - РИА Новости, 14.05.2025

Третий промышленный велозаезд состоится 8 июня в ОЭЗ "Липецк"

Третий промышленный велозаезд состоится 8 июня на Грязинской площадке особой экономической зоны "Липецк" в Липецкой области, регистрация участников уже... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T15:32:00+03:00

2025-05-14T15:32:00+03:00

2025-05-14T15:32:00+03:00

липецкая область

игорь артамонов

"липецк"

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ЛИПЕЦК, 14 мая – РИА Новости. Третий промышленный велозаезд состоится 8 июня на Грязинской площадке особой экономической зоны "Липецк" в Липецкой области, регистрация участников уже началась, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он отметил, что масштабное спортивное мероприятие поддерживают ведущие предприятия региона, а также Федерация триатлона Липецкой области. Для спортсменов созданы все необходимые условия, трасса закрытой промышленной территории отвечает требованиям велогонки. В программе заезда - дистанции в 60 и 30 километров, а также фан-заезд на девять километров. Участников и зрителей также ждет спортивный праздник с развлекательной программой. "Замечательно, когда предприятия заботятся не только о производственных процессах, но и о социальном благополучии своих сотрудников и жителей окрестных населенных пунктов. Организация массовых акций – это тоже вклад консолидацию общества", – считает Артамонов. Регистрация желающих принять участие в соревнованиях открыта на сайте russiarunning.com. Для участия в заезде необходимо иметь горный или шоссейный велосипед, велошлем и медицинскую справку. Есть ограничения по возрасту участников.

https://ria.ru/20250513/artamonov-2016701162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, "липецк"