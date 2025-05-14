https://ria.ru/20250514/velozaezd-2016906805.html
Третий промышленный велозаезд состоится 8 июня в ОЭЗ "Липецк"
Третий промышленный велозаезд состоится 8 июня в ОЭЗ "Липецк" - РИА Новости, 14.05.2025
Третий промышленный велозаезд состоится 8 июня в ОЭЗ "Липецк"
Третий промышленный велозаезд состоится 8 июня на Грязинской площадке особой экономической зоны "Липецк" в Липецкой области, регистрация участников уже... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T15:32:00+03:00
2025-05-14T15:32:00+03:00
2025-05-14T15:32:00+03:00
липецкая область
игорь артамонов
"липецк"
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ЛИПЕЦК, 14 мая – РИА Новости. Третий промышленный велозаезд состоится 8 июня на Грязинской площадке особой экономической зоны "Липецк" в Липецкой области, регистрация участников уже началась, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он отметил, что масштабное спортивное мероприятие поддерживают ведущие предприятия региона, а также Федерация триатлона Липецкой области. Для спортсменов созданы все необходимые условия, трасса закрытой промышленной территории отвечает требованиям велогонки. В программе заезда - дистанции в 60 и 30 километров, а также фан-заезд на девять километров. Участников и зрителей также ждет спортивный праздник с развлекательной программой. "Замечательно, когда предприятия заботятся не только о производственных процессах, но и о социальном благополучии своих сотрудников и жителей окрестных населенных пунктов. Организация массовых акций – это тоже вклад консолидацию общества", – считает Артамонов. Регистрация желающих принять участие в соревнованиях открыта на сайте russiarunning.com. Для участия в заезде необходимо иметь горный или шоссейный велосипед, велошлем и медицинскую справку. Есть ограничения по возрасту участников.
https://ria.ru/20250513/artamonov-2016701162.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, "липецк"
Липецкая область, Игорь Артамонов, "Липецк"
Третий промышленный велозаезд состоится 8 июня в ОЭЗ "Липецк"
На территории ОЭЗ "Липецк" 8 июня пройдут велогонка и спортивный праздник
ЛИПЕЦК, 14 мая – РИА Новости. Третий промышленный велозаезд состоится 8 июня на Грязинской площадке особой экономической зоны "Липецк" в Липецкой области, регистрация участников уже началась, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он отметил, что масштабное спортивное мероприятие поддерживают ведущие предприятия региона, а также Федерация триатлона Липецкой области. Для спортсменов созданы все необходимые условия, трасса закрытой промышленной территории отвечает требованиям велогонки. В программе заезда - дистанции в 60 и 30 километров, а также фан-заезд на девять километров.
Участников и зрителей также ждет спортивный праздник с развлекательной программой.
"Замечательно, когда предприятия заботятся не только о производственных процессах, но и о социальном благополучии своих сотрудников и жителей окрестных населенных пунктов. Организация массовых акций – это тоже вклад консолидацию общества", – считает Артамонов.
Регистрация желающих принять участие в соревнованиях открыта на сайте russiarunning.com. Для участия в заезде необходимо иметь горный или шоссейный велосипед, велошлем и медицинскую справку. Есть ограничения по возрасту участников.