https://ria.ru/20250514/vebinar-2016831178.html

РЭЦ и представители свободных экономических зон ОАЭ проведут вебинар

РЭЦ и представители свободных экономических зон ОАЭ проведут вебинар - РИА Новости, 14.05.2025

РЭЦ и представители свободных экономических зон ОАЭ проведут вебинар

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) проведет 19 мая в 10.00 мск для российских компаний бесплатный вебинар "Золотой путь: как российскому бизнесу... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T10:58:00+03:00

2025-05-14T10:58:00+03:00

2025-05-14T10:58:00+03:00

экономика

дубай

россия

оаэ

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) проведет 19 мая в 10.00 мск для российских компаний бесплатный вебинар "Золотой путь: как российскому бизнесу открыть возможности в СЭЗ ОАЭ", сообщает центр."Объединённые Арабские Эмираты уверенно сохраняют позиции одного из наиболее привлекательных рынков для ведения международного бизнеса. Устойчивая экономика, развитая инфраструктура и широкая сеть свободных экономических зон (СЭЗ) с льготным налоговым режимом делают страну лидером в сфере привлечения иностранных инвестиций и деловой активности", - говорится в сообщении.На вебинаре выступят представители ключевых экономических институтов ОАЭ, таких как Abu Dhabi Investment Office (ADIO) — государственный инвестиционный орган, который отвечает за привлечение и поддержку иностранных инвестиций в столицу ОАЭ, KEZAD (Khalifa Economic Zones Abu Dhabi) — крупная промышленно-логистическая зона в Абу-Даби, созданная для привлечения инвесторов и развития производства, логистики и торговли. Она включает в себя индустриальные парки и порты, предлагая компаниям доступ к современной инфраструктуре и удобным транспортным системам.Кроме того, участники смогут посмотреть выступление представителей RAKEZ (Ras Al Khaimah Economic Zone) — свободная экономическая зона в эмирате Рас-Аль-Хайма, созданная для привлечения инвесторов и компаний из разных отраслей и Dubai Chambers (Торгово-промышленная палата Дубая) — организация, которая поддерживает и продвигает бизнес-сообщество Дубая. Она предоставляет услуги по развитию бизнеса, налаживанию деловых связей и защите интересов компаний внутри ОАЭ и за их пределами."В ОАЭ действуют более 40 свободных экономических зон, которые предлагают компаниям упрощенные процедуры регистрации, возможности 100% иностранного владения бизнесом, а также ряд налоговых и административных преференций. Для российского бизнеса они открывают новые перспективы по выходу не только в ОАЭ, но и на быстрорастущие рынки Ближнего Востока, Южной Азии и стран Африки", — подчеркнул представитель РЭЦ в ОАЭ Наджибулло Джаббори.На вебинаре эксперты подробно расскажут об условиях ведения бизнеса в СЭЗ, механизмах поддержки иностранных инвесторов и практических шагах по запуску компании на территории ОАЭ. Участники вебинара смогут задать вопросы напрямую представителям экономических структур и получить рекомендации для развития своего бизнеса.Участие в вебинаре бесплатное, необходима регистрация на сайте РЭЦ.

https://ria.ru/20250513/obuchenie-2016733313.html

https://ria.ru/20250513/sotrudnichestvo-2016684605.html

дубай

россия

оаэ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, дубай, россия, оаэ, российский экспортный центр (рэц)