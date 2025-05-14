Ушаков заявил, что Турция гостеприимно встретит российскую делегацию
Ушаков: Турция обеспечит гостеприимство в ходе переговоров в Стамбуле
Помощник президента РФ Юрий Ушаков . Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Турция обеспечит традиционное турецкое гостеприимство в ходе переговоров в Стамбуле, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"В ходе телефонного разговора президентов Турции и России в воскресенье президент Эрдоган сказал, что мы обеспечим полное традиционное турецкое гостеприимство", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.