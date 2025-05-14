Рейтинг@Mail.ru
Ушаков заявил, что Турция гостеприимно встретит российскую делегацию - РИА Новости, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:31 14.05.2025 (обновлено: 13:41 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/ushakov-2016872280.html
Ушаков заявил, что Турция гостеприимно встретит российскую делегацию
Ушаков заявил, что Турция гостеприимно встретит российскую делегацию - РИА Новости, 14.05.2025
Ушаков заявил, что Турция гостеприимно встретит российскую делегацию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Турция обеспечит традиционное турецкое... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T13:31:00+03:00
2025-05-14T13:41:00+03:00
турция
россия
стамбул
юрий ушаков
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977400196_0:211:2931:1860_1920x0_80_0_0_92d32fbd959b7795212ad00b2c9a5153.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Турция обеспечит традиционное турецкое гостеприимство в ходе переговоров в Стамбуле, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков."В ходе телефонного разговора президентов Турции и России в воскресенье президент Эрдоган сказал, что мы обеспечим полное традиционное турецкое гостеприимство", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250513/erdogan-2016700018.html
турция
россия
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977400196_232:0:2836:1953_1920x0_80_0_0_de4c6c6d8dc36411780e3cbd6dad2fe4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, россия, стамбул, юрий ушаков, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Турция, Россия, Стамбул, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Ушаков заявил, что Турция гостеприимно встретит российскую делегацию

Ушаков: Турция обеспечит гостеприимство в ходе переговоров в Стамбуле

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Турция обеспечит традиционное турецкое гостеприимство в ходе переговоров в Стамбуле, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"В ходе телефонного разговора президентов Турции и России в воскресенье президент Эрдоган сказал, что мы обеспечим полное традиционное турецкое гостеприимство", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
НАТО не должна быть частью конфликта на Украине, заявил Эрдоган
13 мая, 15:46
 
ТурцияРоссияСтамбулЮрий УшаковВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала