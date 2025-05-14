Рейтинг@Mail.ru
Ушаков высказался о подготовке места переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:21 14.05.2025 (обновлено: 13:33 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/ushakov-2016869474.html
Ушаков высказался о подготовке места переговоров в Стамбуле
Ушаков высказался о подготовке места переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 14.05.2025
Ушаков высказался о подготовке места переговоров в Стамбуле
Местом проведения переговоров в Стамбуле занимаются генконсульство РФ и соответствующие власти Турции, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T13:21:00+03:00
2025-05-14T13:33:00+03:00
россия
стамбул
турция
юрий ушаков
павел зарубин
реджеп тайип эрдоган
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979517546_513:0:2829:1303_1920x0_80_0_0_4cc711677a8956f62da51b469bf5831d.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Местом проведения переговоров в Стамбуле занимаются генконсульство РФ и соответствующие власти Турции, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков."Настолько я знаю, что непосредственно местом проведения занимаются наше генконсульство и соответствующие турецкие власти, которые заранее изъявили дать нам возможность провести такие переговоры", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора президентов Турции и России в воскресенье турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Анкара обеспечит "полное традиционное турецкое гостеприимство"
https://ria.ru/20250514/dzhabary-2016869246.html
россия
стамбул
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979517546_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_211a833417c9fcce2327c0eff1d5a396.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, стамбул, турция, юрий ушаков, павел зарубин, реджеп тайип эрдоган, в мире
Россия, Стамбул, Турция, Юрий Ушаков, Павел Зарубин, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
Ушаков высказался о подготовке места переговоров в Стамбуле

Ушаков: генконсульство России занимается подготовкой места переговоров

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкЮрий Ушаков
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Юрий Ушаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Местом проведения переговоров в Стамбуле занимаются генконсульство РФ и соответствующие власти Турции, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Настолько я знаю, что непосредственно местом проведения занимаются наше генконсульство и соответствующие турецкие власти, которые заранее изъявили дать нам возможность провести такие переговоры", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора президентов Турции и России в воскресенье турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Анкара обеспечит "полное традиционное турецкое гостеприимство"
Сенатор Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Евросоюзу нечего делать на переговорах России и Украины, заявил Джабаров
Вчера, 13:21
 
РоссияСтамбулТурцияЮрий УшаковПавел ЗарубинРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала