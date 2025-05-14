https://ria.ru/20250514/ushakov-2016869474.html

Ушаков высказался о подготовке места переговоров в Стамбуле

Ушаков высказался о подготовке места переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 14.05.2025

Ушаков высказался о подготовке места переговоров в Стамбуле

Местом проведения переговоров в Стамбуле занимаются генконсульство РФ и соответствующие власти Турции, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T13:21:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Местом проведения переговоров в Стамбуле занимаются генконсульство РФ и соответствующие власти Турции, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков."Настолько я знаю, что непосредственно местом проведения занимаются наше генконсульство и соответствующие турецкие власти, которые заранее изъявили дать нам возможность провести такие переговоры", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора президентов Турции и России в воскресенье турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Анкара обеспечит "полное традиционное турецкое гостеприимство"

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россия, стамбул, турция, юрий ушаков, павел зарубин, реджеп тайип эрдоган, в мире