https://ria.ru/20250514/uljanov-2016783077.html

Ульянов оценил слова Орбана о "брюссельском оркестре"

Ульянов оценил слова Орбана о "брюссельском оркестре" - РИА Новости, 14.05.2025

Ульянов оценил слова Орбана о "брюссельском оркестре"

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в соцсети Х положительно оценил замечание премьер-министра Венгрии Виктора... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T02:15:00+03:00

2025-05-14T02:15:00+03:00

2025-05-14T02:15:00+03:00

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венгрия

брюссель

россия

виктор орбан

михаил ульянов (дипломат)

еврокомиссия

европейская народная партия

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в соцсети Х положительно оценил замечание премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о "брюссельском оркестре", в котором разрешена только одна мелодия, а несогласных пытаются свергнуть. Во вторник Орбан заявил, что в "брюссельском оркестре" разрешено петь только одну мелодию, а тех, кто пытается противостоять этому, наказывают и пытаются свергнуть. По его словам, на каждый кризис Будапешт отвечает тем, что требует "больше власти для себя, меньше суверенитета для государств-членов". "Ценная оценка из первых рук!" - написал Ульянов в ответ на публикацию Орбана. Ранее Орбан заявлял, что руководство Еврокомиссии и Европейской народной партии хотело бы свергнуть венгерское правительство и назначить своих наемников, которые выполняли бы все требования Брюсселя. Венгерский премьер также выражал мнение, что современный Евросоюз является плохой пародией на СССР, но Венгрия "не танцует под его дудку, если не хочет". Орбан подчеркивал, что Брюссель "не начальник для Венгрии", страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений.

https://ria.ru/20250512/orban-2016580332.html

https://ria.ru/20250307/orban-2003526144.html

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Дарья Буймова

в мире, венгрия, брюссель, россия, виктор орбан, михаил ульянов (дипломат), еврокомиссия, европейская народная партия