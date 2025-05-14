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Россия нарастила экспорт удобрений в Индонезию - РИА Новости, 14.05.2025
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05:18 14.05.2025
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Россия нарастила экспорт удобрений в Индонезию
Россия нарастила экспорт удобрений в Индонезию - РИА Новости, 14.05.2025
Россия нарастила экспорт удобрений в Индонезию
Россия в январе-феврале 2025 года нарастила экспорт удобрений в Индонезию до исторического максимума в 274 тысячи тонн, следует из анализа РИА Новости данных... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T05:18:00+03:00
2025-05-14T05:18:00+03:00
экономика
россия
индонезия
канада
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россия в январе-феврале 2025 года нарастила экспорт удобрений в Индонезию до исторического максимума в 274 тысячи тонн, следует из анализа РИА Новости данных индонезийской статслужбы. Россия за первые два месяца текущего года отгрузила в Индонезию 274,4 тысячи тонн удобрений, что в 2,2 раза больше уровня годом ранее. Это стало максимальным значением для этого периода за все время двусторонней торговли. Стоимость поставок за год выросла в 1,9 раза и составила 89,9 миллиона долларов. Больше последний раз было в начале 2022 года, когда на фоне высоких цен на газ российский экспорт удобрений достиг 95,6 миллиона долларов. В результате Россия стала вторым основным поставщиком удобрений на индонезийский рынок с долей в 19%. Лидером была Канада, которая в начале текущего года экспортировала 344 тысячи тонн на 101,2 миллиона долларов. Тройку лидеров замыкает Китай с 259,8 тысячи тонн на 64,8 миллиона долларов.
https://ria.ru/20250514/rossija-2016786094.html
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экономика, россия, индонезия, канада
Экономика, Россия, Индонезия, Канада
Россия нарастила экспорт удобрений в Индонезию

Россия нарастила экспорт удобрений в Индонезию до исторического максимума

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПогрузка мешков с удобрениями на заводе ООО "Алмаз Удобрения"
Погрузка мешков с удобрениями на заводе ООО Алмаз Удобрения - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Погрузка мешков с удобрениями на заводе ООО "Алмаз Удобрения". Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россия в январе-феврале 2025 года нарастила экспорт удобрений в Индонезию до исторического максимума в 274 тысячи тонн, следует из анализа РИА Новости данных индонезийской статслужбы.
Россия за первые два месяца текущего года отгрузила в Индонезию 274,4 тысячи тонн удобрений, что в 2,2 раза больше уровня годом ранее. Это стало максимальным значением для этого периода за все время двусторонней торговли.
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Стоимость поставок за год выросла в 1,9 раза и составила 89,9 миллиона долларов. Больше последний раз было в начале 2022 года, когда на фоне высоких цен на газ российский экспорт удобрений достиг 95,6 миллиона долларов.
В результате Россия стала вторым основным поставщиком удобрений на индонезийский рынок с долей в 19%. Лидером была Канада, которая в начале текущего года экспортировала 344 тысячи тонн на 101,2 миллиона долларов. Тройку лидеров замыкает Китай с 259,8 тысячи тонн на 64,8 миллиона долларов.
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