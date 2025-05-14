https://ria.ru/20250514/udobreniya-2016792709.html

Россия нарастила экспорт удобрений в Индонезию

Россия нарастила экспорт удобрений в Индонезию - РИА Новости, 14.05.2025

Россия нарастила экспорт удобрений в Индонезию

Россия в январе-феврале 2025 года нарастила экспорт удобрений в Индонезию до исторического максимума в 274 тысячи тонн, следует из анализа РИА Новости данных... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T05:18:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россия в январе-феврале 2025 года нарастила экспорт удобрений в Индонезию до исторического максимума в 274 тысячи тонн, следует из анализа РИА Новости данных индонезийской статслужбы. Россия за первые два месяца текущего года отгрузила в Индонезию 274,4 тысячи тонн удобрений, что в 2,2 раза больше уровня годом ранее. Это стало максимальным значением для этого периода за все время двусторонней торговли. Стоимость поставок за год выросла в 1,9 раза и составила 89,9 миллиона долларов. Больше последний раз было в начале 2022 года, когда на фоне высоких цен на газ российский экспорт удобрений достиг 95,6 миллиона долларов. В результате Россия стала вторым основным поставщиком удобрений на индонезийский рынок с долей в 19%. Лидером была Канада, которая в начале текущего года экспортировала 344 тысячи тонн на 101,2 миллиона долларов. Тройку лидеров замыкает Китай с 259,8 тысячи тонн на 64,8 миллиона долларов.

https://ria.ru/20250514/rossija-2016786094.html

https://ria.ru/20250309/ssha-2003881114.html

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индонезия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, индонезия, канада