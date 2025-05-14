СК: боевики ВСУ убили 24 жителя Русского Поречного
СК: боевики ВСУ убили 24 жителя курского села Русское Поречное
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Следователи установили 24 факта убийства мирных жителей курского села Русское Поречное украинскими боевиками, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
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"Главным военным следственным управлением СК России по указанным обстоятельствам возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" частью 3 статьей 205 УК ("Террористический акт"). <...> Всего на данный момент установлено 24 факта убийства мирных жителей села Русского Поречного", — сказала она.
Следователи продолжают расследование массовых убийств мирных жителей в Русском Поречном, совершенных украинскими националистами. При осмотре силовики нашли части тел двух жертв с признаками насильственной смерти. Установлено, что боевики ВСУ, вторгшиеся на территорию Курской области, пытали и убили местных жителей.
Русское Поречное стало местом многочисленных военных преступлений украинской армии: после освобождения села российские военнослужащие нашли в подвалах тела замученных мирных жителей. В конце января Петренко сообщила РИА Новости, что пятеро украинских боевиков убили 22 жителя села Русское Поречное. Один из них попал в плен и дал признательные показания. Он рассказал, что боевики насиловали и убивали мирных жителей. Несколько человек они связали, спустили в подвал и кинули туда гранату.
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Военные следователи установили личности пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям. С 28 сентября по 24 ноября 2024 года боевики убили 11 мужчин и трех женщин. Кроме того, они изнасиловали восемь женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а задача специальных служб — найти и покарать преступников.