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СК: боевики ВСУ убили 24 жителя Русского Поречного - РИА Новости, 14.05.2025
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11:35 14.05.2025 (обновлено: 12:42 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/ubiystvo-2016839877.html
СК: боевики ВСУ убили 24 жителя Русского Поречного
СК: боевики ВСУ убили 24 жителя Русского Поречного - РИА Новости, 14.05.2025
СК: боевики ВСУ убили 24 жителя Русского Поречного
Следователи установили 24 факта убийства мирных жителей курского села Русское Поречное украинскими боевиками, сообщила официальный представитель СК Светлана... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T11:35:00+03:00
2025-05-14T12:42:00+03:00
происшествия
русское поречное
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Следователи установили 24 факта убийства мирных жителей курского села Русское Поречное украинскими боевиками, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.&quot;Главным военным следственным управлением СК России по указанным обстоятельствам возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом &quot;б&quot; частью 3 статьей 205 УК (&quot;Террористический акт&quot;). &lt;...&gt; Всего на данный момент установлено 24 факта убийства мирных жителей села Русского Поречного&quot;, — сказала она.Следователи продолжают расследование массовых убийств мирных жителей в Русском Поречном, совершенных украинскими националистами. При осмотре силовики нашли части тел двух жертв с признаками насильственной смерти. Установлено, что боевики ВСУ, вторгшиеся на территорию Курской области, пытали и убили местных жителей.Русское Поречное стало местом многочисленных военных преступлений украинской армии: после освобождения села российские военнослужащие нашли в подвалах тела замученных мирных жителей. В конце января Петренко сообщила РИА Новости, что пятеро украинских боевиков убили 22 жителя села Русское Поречное. Один из них попал в плен и дал признательные показания. Он рассказал, что боевики насиловали и убивали мирных жителей. Несколько человек они связали, спустили в подвал и кинули туда гранату.Военные следователи установили личности пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям. С 28 сентября по 24 ноября 2024 года боевики убили 11 мужчин и трех женщин. Кроме того, они изнасиловали восемь женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов.Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а задача специальных служб — найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20250320/plennye-2006203114.html
https://ria.ru/20250207/prestupleniya-1997866995.html
https://ria.ru/20250421/glava-2012612729.html
русское поречное
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Работа следователей в Курской области, где украинские боевики убили мирных жителей
СК России устанавливает обстоятельства убийств двух жителей Курской области украинскими боевиками, сообщили в ведомстве. Не позднее января 2025-го военнослужащие ВФУ, незаконно вторгшиеся на территорию России, применили пытки и истязания к жителю села Русского Поречного и жителю поселка Мирного, а затем совершили их убийство. Кроме этого, на телах обнаружены огнестрельные ранения Возбуждены и расследуются уголовные дела о теракте. В СК подчеркнули, что всего установлено 24 факта убийств украинскими боевиками мирных жителей курского села Русское Поречное.
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происшествия, русское поречное, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Русское Поречное, Следственный комитет России (СК РФ)
СК: боевики ВСУ убили 24 жителя Русского Поречного

СК: боевики ВСУ убили 24 жителя курского села Русское Поречное

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Следователи установили 24 факта убийства мирных жителей курского села Русское Поречное украинскими боевиками, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
«

"Главным военным следственным управлением СК России по указанным обстоятельствам возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" частью 3 статьей 205 УК ("Террористический акт"). <...> Всего на данный момент установлено 24 факта убийства мирных жителей села Русского Поречного", — сказала она.

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Русское Поречное стало местом многочисленных военных преступлений украинской армии: после освобождения села российские военнослужащие нашли в подвалах тела замученных мирных жителей. В конце января Петренко сообщила РИА Новости, что пятеро украинских боевиков убили 22 жителя села Русское Поречное. Один из них попал в плен и дал признательные показания. Он рассказал, что боевики насиловали и убивали мирных жителей. Несколько человек они связали, спустили в подвал и кинули туда гранату.
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Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а задача специальных служб — найти и покарать преступников.
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ПроисшествияРусское ПоречноеСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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