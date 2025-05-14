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В Турции не знают, будет ли Эрдоган участвовать в переговорах по Украине - РИА Новости, 14.05.2025
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16:25 14.05.2025 (обновлено: 17:41 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/turtsija-2016919528.html
В Турции не знают, будет ли Эрдоган участвовать в переговорах по Украине
В Турции не знают, будет ли Эрдоган участвовать в переговорах по Украине - РИА Новости, 14.05.2025
В Турции не знают, будет ли Эрдоган участвовать в переговорах по Украине
Администрация президента Турции заявила РИА Новости, что не располагает информацией о его планах участвовать в переговорах по Украине в Стамбуле. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T16:25:00+03:00
2025-05-14T17:41:00+03:00
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владимир путин
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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АНКАРА, 14 мая — РИА Новости. Администрация президента Турции заявила РИА Новости, что не располагает информацией о его планах участвовать в переговорах по Украине в Стамбуле.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. "У нас нет конкретной информации по этому поводу", — заявили корреспонденту РИА Новости в ответ на вопрос о том, примет ли турецкий лидер участие в возможных переговорах в четверг.
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в мире, россия, украина, стамбул, владимир путин, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
В Турции не знают, будет ли Эрдоган участвовать в переговорах по Украине

Администрация Эрдогана не знает, примет ли он участие в переговорах по Украине

© AP Photo / Presidential Press Service, Pool/Yasin BulbulПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Presidential Press Service, Pool/Yasin Bulbul
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 14 мая — РИА Новости. Администрация президента Турции заявила РИА Новости, что не располагает информацией о его планах участвовать в переговорах по Украине в Стамбуле.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
"У нас нет конкретной информации по этому поводу", — заявили корреспонденту РИА Новости в ответ на вопрос о том, примет ли турецкий лидер участие в возможных переговорах в четверг.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Глава МИД Турции обсудил с главой МИД Украины прекращение огня
Вчера, 15:56
 
В миреРоссияУкраинаСтамбулВладимир ПутинДмитрий ПесковПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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