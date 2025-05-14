https://ria.ru/20250514/turtsija-2016919528.html

В Турции не знают, будет ли Эрдоган участвовать в переговорах по Украине

В Турции не знают, будет ли Эрдоган участвовать в переговорах по Украине - РИА Новости, 14.05.2025

В Турции не знают, будет ли Эрдоган участвовать в переговорах по Украине

Администрация президента Турции заявила РИА Новости, что не располагает информацией о его планах участвовать в переговорах по Украине в Стамбуле. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T16:25:00+03:00

2025-05-14T16:25:00+03:00

2025-05-14T17:41:00+03:00

в мире

россия

украина

стамбул

владимир путин

дмитрий песков

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/137546/47/1375464779_0:140:2000:1265_1920x0_80_0_0_722bb53037ebbf2e6dfed956c5d19167.jpg

АНКАРА, 14 мая — РИА Новости. Администрация президента Турции заявила РИА Новости, что не располагает информацией о его планах участвовать в переговорах по Украине в Стамбуле.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. "У нас нет конкретной информации по этому поводу", — заявили корреспонденту РИА Новости в ответ на вопрос о том, примет ли турецкий лидер участие в возможных переговорах в четверг.

https://ria.ru/20250514/glava-2016911888.html

россия

украина

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, стамбул, владимир путин, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025