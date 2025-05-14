https://ria.ru/20250514/turtsija-2016909544.html
У Турции пока нет информации о визите Трампа в Стамбул, пишет Bloomberg
У Турции пока нет информации о визите Трампа в Стамбул, пишет Bloomberg - РИА Новости, 14.05.2025
У Турции пока нет информации о визите Трампа в Стамбул, пишет Bloomberg
Турция не ожидает визита президента США Дональда Трампа в страну в четверг, но не исключает его в ближайшие дни, особенно, в случае приезда российского лидера... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T15:43:00+03:00
2025-05-14T15:43:00+03:00
2025-05-14T15:45:00+03:00
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АНКАРА, 14 мая – РИА Новости. Турция не ожидает визита президента США Дональда Трампа в страну в четверг, но не исключает его в ближайшие дни, особенно, в случае приезда российского лидера Владимира Путина, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники. Президент США Дональд Трамп заявил, что допускает возможность встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Турции, если она поможет положить конец конфликту на Украине, однако отметил, что на четверг у него уже "все расписано". Турция все ещё не располагает информацией о возможности приезда президента США Дональда Трампа в Стамбул на переговоры РФ и Украины 15 мая, сообщил РИА Новости диписточник в Анкаре. "Турецкие чиновники не ожидают визита Трампа в четверг, но не исключают его в ближайшие дни, особенно если к нему присоединится (Владимир, президент РФ) Путин, сообщили высокопоставленные турецкие чиновники на условиях анонимности, поскольку планирование носит частный характер. По словам чиновников, турецкая сторона ведет соответствующую подготовку", - передает агентство.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), стамбул
В мире, Турция, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Стамбул
У Турции пока нет информации о визите Трампа в Стамбул, пишет Bloomberg
Bloomberg: Турция не ждет визита Трампа, не исключая его в случае приезда Путина