https://ria.ru/20250514/turtsija-2016909544.html

У Турции пока нет информации о визите Трампа в Стамбул, пишет Bloomberg

У Турции пока нет информации о визите Трампа в Стамбул, пишет Bloomberg - РИА Новости, 14.05.2025

У Турции пока нет информации о визите Трампа в Стамбул, пишет Bloomberg

Турция не ожидает визита президента США Дональда Трампа в страну в четверг, но не исключает его в ближайшие дни, особенно, в случае приезда российского лидера... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T15:43:00+03:00

2025-05-14T15:43:00+03:00

2025-05-14T15:45:00+03:00

в мире

турция

сша

украина

дональд трамп

владимир путин

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

стамбул

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АНКАРА, 14 мая – РИА Новости. Турция не ожидает визита президента США Дональда Трампа в страну в четверг, но не исключает его в ближайшие дни, особенно, в случае приезда российского лидера Владимира Путина, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники. Президент США Дональд Трамп заявил, что допускает возможность встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Турции, если она поможет положить конец конфликту на Украине, однако отметил, что на четверг у него уже "все расписано". Турция все ещё не располагает информацией о возможности приезда президента США Дональда Трампа в Стамбул на переговоры РФ и Украины 15 мая, сообщил РИА Новости диписточник в Анкаре. "Турецкие чиновники не ожидают визита Трампа в четверг, но не исключают его в ближайшие дни, особенно если к нему присоединится (Владимир, президент РФ) Путин, сообщили высокопоставленные турецкие чиновники на условиях анонимности, поскольку планирование носит частный характер. По словам чиновников, турецкая сторона ведет соответствующую подготовку", - передает агентство.

https://ria.ru/20250514/putin-2016747486.html

турция

сша

украина

стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), стамбул