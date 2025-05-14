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У Турции пока нет информации о визите Трампа в Стамбул, пишет Bloomberg - РИА Новости, 14.05.2025
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15:43 14.05.2025 (обновлено: 15:45 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/turtsija-2016909544.html
У Турции пока нет информации о визите Трампа в Стамбул, пишет Bloomberg
У Турции пока нет информации о визите Трампа в Стамбул, пишет Bloomberg - РИА Новости, 14.05.2025
У Турции пока нет информации о визите Трампа в Стамбул, пишет Bloomberg
Турция не ожидает визита президента США Дональда Трампа в страну в четверг, но не исключает его в ближайшие дни, особенно, в случае приезда российского лидера... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T15:43:00+03:00
2025-05-14T15:45:00+03:00
в мире
турция
сша
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дональд трамп
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АНКАРА, 14 мая – РИА Новости. Турция не ожидает визита президента США Дональда Трампа в страну в четверг, но не исключает его в ближайшие дни, особенно, в случае приезда российского лидера Владимира Путина, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники. Президент США Дональд Трамп заявил, что допускает возможность встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Турции, если она поможет положить конец конфликту на Украине, однако отметил, что на четверг у него уже "все расписано". Турция все ещё не располагает информацией о возможности приезда президента США Дональда Трампа в Стамбул на переговоры РФ и Украины 15 мая, сообщил РИА Новости диписточник в Анкаре. "Турецкие чиновники не ожидают визита Трампа в четверг, но не исключают его в ближайшие дни, особенно если к нему присоединится (Владимир, президент РФ) Путин, сообщили высокопоставленные турецкие чиновники на условиях анонимности, поскольку планирование носит частный характер. По словам чиновников, турецкая сторона ведет соответствующую подготовку", - передает агентство.
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в мире, турция, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), стамбул
В мире, Турция, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Стамбул
У Турции пока нет информации о визите Трампа в Стамбул, пишет Bloomberg

Bloomberg: Турция не ждет визита Трампа, не исключая его в случае приезда Путина

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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АНКАРА, 14 мая – РИА Новости. Турция не ожидает визита президента США Дональда Трампа в страну в четверг, но не исключает его в ближайшие дни, особенно, в случае приезда российского лидера Владимира Путина, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники.
Президент США Дональд Трамп заявил, что допускает возможность встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Турции, если она поможет положить конец конфликту на Украине, однако отметил, что на четверг у него уже "все расписано". Турция все ещё не располагает информацией о возможности приезда президента США Дональда Трампа в Стамбул на переговоры РФ и Украины 15 мая, сообщил РИА Новости диписточник в Анкаре.
«
"Турецкие чиновники не ожидают визита Трампа в четверг, но не исключают его в ближайшие дни, особенно если к нему присоединится (Владимир, президент РФ) Путин, сообщили высокопоставленные турецкие чиновники на условиях анонимности, поскольку планирование носит частный характер. По словам чиновников, турецкая сторона ведет соответствующую подготовку", - передает агентство.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
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В миреТурцияСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)Стамбул
 
 
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