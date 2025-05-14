https://ria.ru/20250514/turtsija-2016798386.html

В Турции стартует неформальная встреча глав МИД стран НАТО

В Турции стартует неформальная встреча глав МИД стран НАТО - РИА Новости, 14.05.2025

В Турции стартует неформальная встреча глав МИД стран НАТО

Двухдневная неформальная встреча министров иностранных дел стран НАТО стартует в турецкой провинции Анталья в среду. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T07:10:00+03:00

2025-05-14T07:10:00+03:00

2025-05-14T07:10:00+03:00

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СТАМБУЛ, 14 мая - РИА Новости. Двухдневная неформальная встреча министров иностранных дел стран НАТО стартует в турецкой провинции Анталья в среду. Встреча глав МИД НАТО состоится в поселке Белек 14-15 мая, сообщили ранее РИА Новости организаторы. Генсек НАТО Марк Рютте прибыл в Турцию во вторник и уже успел провести встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, а также с главой МИД Турции Хаканом Фиданом - в Анталье. В частности, Эрдоган заявил Рютте, что Турция активизировала усилия по завершению конфликта на Украине, по его словам, альянс не должен быть частью конфликта. Основная программа встречи запланирована на четверг, после совещания министров планируется пресс-конференция генсека НАТО, а также главы МИД Турции Фидана. Встреча в Анталье была анонсирована в середине апреля, но теперь она пройдет одновременно с переговорами между РФ и Украиной в Стамбуле 15 мая. Ожидается, что главной темой встречи министров станет подготовка к июньскому саммиту НАТО и обсуждение увеличения расходов членов альянса на оборону, но украинский вопрос министры также не обделят вниманием. Источник в МИД Турции сообщил РИА Новости, что Фидан в ходе встречи подчеркнет роль Турции в НАТО и ее стремление продолжать вносить вклад в безопасность альянса. "Министр заявит о необходимости включения союзников ЕС, не входящих в его состав, таких как Турция, в оборонные усилия союза... Фидан заявит, что Турция, которая уже тратит более 2% ВВП на оборону, привержена увеличению инвестиций в оборону", - сообщил источник. Помимо этого, министр заявит о важности подхода к безопасности на "360 градусов" и необходимости положить конец украинскому конфликту, отметил источник. Североатлантический альянс (НАТО) отказал агентству РИА Новости в аккредитации для освещения встречи глав МИД. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе. Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран ЕС. Стратегия "Готовность 2030" предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается взять из бюджетов европейских государств (порядка 650 миллиардов), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов, при этом Еврокомиссия предоставит бюджетные послабления для стран Евросоюза, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. Кроме того, "Готовность 2030" предполагает увеличение расходов стран Европейского союза на оборону на 1,5% ВВП.

https://ria.ru/20250304/nato-2002876399.html

https://ria.ru/20250512/peregovory-2016576682.html

https://ria.ru/20250513/erdogan-2016700018.html

https://ria.ru/20250513/gensek-2016734756.html

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Дарья Буймова

в мире, турция, европа, сша, марк рютте, реджеп тайип эрдоган, хакан фидан, нато, евросоюз, еврокомиссия