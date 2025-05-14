https://ria.ru/20250514/tsivilev-2016918209.html

Россия может поставить больше угля в Малайзию, заявил Цивилев

Россия может поставить больше угля в Малайзию, заявил Цивилев - РИА Новости, 14.05.2025

Россия может поставить больше угля в Малайзию, заявил Цивилев

Россия готова поставлять больше угля в Малайзию, над этим работают компании с обеих сторон, заявил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T16:16:00+03:00

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россия

малайзия

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в мире

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россия готова поставлять больше угля в Малайзию, над этим работают компании с обеих сторон, заявил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев."Готовы в Малайзию поставлять угля больше… Эта работа идет и в российских компаниях, и в малайзийских компаниях. С обеих сторон это поддерживается, а теперь все будет заключаться в работе наших компаний. Мы будем обязательно помогать", - сказал он.

https://ria.ru/20250514/rossiya-2016917661.html

россия

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2025

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россия, малайзия, сергей цивилев, в мире