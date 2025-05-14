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Россия может поставить больше угля в Малайзию, заявил Цивилев - РИА Новости, 14.05.2025
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16:16 14.05.2025 (обновлено: 16:22 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/tsivilev-2016918209.html
Россия может поставить больше угля в Малайзию, заявил Цивилев
Россия может поставить больше угля в Малайзию, заявил Цивилев - РИА Новости, 14.05.2025
Россия может поставить больше угля в Малайзию, заявил Цивилев
Россия готова поставлять больше угля в Малайзию, над этим работают компании с обеих сторон, заявил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T16:16:00+03:00
2025-05-14T16:22:00+03:00
россия
малайзия
сергей цивилев
в мире
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россия готова поставлять больше угля в Малайзию, над этим работают компании с обеих сторон, заявил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев."Готовы в Малайзию поставлять угля больше… Эта работа идет и в российских компаниях, и в малайзийских компаниях. С обеих сторон это поддерживается, а теперь все будет заключаться в работе наших компаний. Мы будем обязательно помогать", - сказал он.
https://ria.ru/20250514/rossiya-2016917661.html
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россия, малайзия, сергей цивилев, в мире
Россия, Малайзия, Сергей Цивилев, В мире
Россия может поставить больше угля в Малайзию, заявил Цивилев

Цивилев: Россия может поставить больше угля в Малайзию

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСергей Цивилев
Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сергей Цивилев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россия готова поставлять больше угля в Малайзию, над этим работают компании с обеих сторон, заявил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
"Готовы в Малайзию поставлять угля больше… Эта работа идет и в российских компаниях, и в малайзийских компаниях. С обеих сторон это поддерживается, а теперь все будет заключаться в работе наших компаний. Мы будем обязательно помогать", - сказал он.
Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Россия обсудит с Малайзией поставку российского СПГ, заявил Цивилев
Вчера, 16:14
 
РоссияМалайзияСергей ЦивилевВ мире
 
 
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