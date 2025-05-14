В России появятся еще несколько памятников Зураба Церетели
В Москве и Донецке появятся еще несколько памятников Зураба Церетели
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкНа территории "Музея-мастерской Зураба Церетели" в Москве
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Еще несколько памятников, созданных народным художником РФ, скульптором-монументалистом Зурабом Церетели, появятся в Москве и Донецке, рассказал в интервью РИА Новости его внук, исполняющий обязанности президента Российской академии художеств (РАХ) Василий Церетели.
Зураб Церетели ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на 22 апреля в окружении семьи. Отпевание прошло в храме Христа Спасителя в центре Москвы, там же состоялась церемония прощания. Гроб с телом Церетели доставили в Тбилиси и поместили в "Зале аргонавтов", расположенном в Музее современного искусства. Скульптора похоронили 26 апреля в Тбилиси, он был захоронен в Дидубийском пантеоне рядом со своей супругой Инессой Андроникашвили.
"Есть несколько памятников Зураба Константиновича, которые уже реализованы, они ждут своей очереди для установки", - сказал его внук.
По словам Василия Церетели, скульптура Екатерины II высотой 3,85 метра будет установлена в жилом комплексе "Петровский парк-2" в Москве, а рядом с Консерваторией появится памятник, посвященный композитору Сергею Рахманинову. Также еще одна работа Церетели - Солнечные часы - будет установлена недалеко от места, где располагался завод "Слава" на Ленинградском проспекте.
"Также он завершил скульптуру Александра Ханжонкова - одна небольшая версия ее будет установлена в Донецке", - добавил внук скульптора.
Зураб Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси. В 1958-м окончил Тбилисскую государственную академию художеств по специальности "живописец-монументалист". С 1997 года был президентом Российской академии художеств. Он участвовал в масштабных проектах в Москве: координировал работы по воссозданию храма Христа Спасителя, отвечал за скульптурную часть бронзового обелиска в составе мемориального комплекса Победы на Поклонной горе, создал памятник Петру I на искусственном острове в месте слияния Москвы-реки и Водоотводного канала, разработал общее художественно-дизайнерское решение Манежной площади.
Скульптор удостоен множества наград, Церетели - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".