https://ria.ru/20250514/tsereteli-2016656896.html

Василий Церетели: культура – важнейший мост для дружеских отношений

Василий Церетели: культура – важнейший мост для дружеских отношений - РИА Новости, 14.05.2025

Василий Церетели: культура – важнейший мост для дружеских отношений

Скульптор и живописец Василий Церетели после смерти народного художника России и СССР, монументалиста Зураба Церетели занял пост исполняющего обязанности... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T11:00:00+03:00

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интервью

россия

василий церетели

российская академия художеств

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Скульптор и живописец Василий Церетели после смерти народного художника России и СССР, монументалиста Зураба Церетели занял пост исполняющего обязанности президента Российской академии художеств. В интервью РИА Новости он рассказал о работе с молодыми художниками, международном сотрудничестве, использовании искусственного интеллекта в творчестве и, конечно, о наследии своего деда. Беседовали Мария Полякова и Дарья Медведева.– Василий Зурабович, как вы восприняли назначение на должность исполняющего обязанности президента Российской академии художеств? Что этот момент означает для вас?– Я думаю, что это большое доверие от президиума Российской академии художеств: они единогласно проголосовали за мою кандидатуру. Я более 20 лет работаю в академии, безусловно, это огромная и ответственность, и очень важное дело, потому что академия – это один из важнейших объектов культурного наследия, как Эрмитаж или Третьяковская галерея, она является очень значимой институцией в области науки и искусства в нашей стране. Конечно, задача очень важная – продолжать миссию, дело Зураба Константиновича. Как мы знаем, он сохранил академию. У академии есть два филиала – в Казани и Красноярске, отделения на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, а также Южное отделение. Академия работает на благо по всей нашей стране.– Расскажите, пожалуйста, о том, как сейчас в академии ведется работа по международному сотрудничеству.– После встречи президента нашей страны Владимира Владимировича Путина с лидером Китая Си Цзиньпином у нас в академии состоялась встреча с делегацией Центральной академии изящных искусств Китая во главе с ее ректором господином Линь Мао. В ходе этой встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между нашими институциями, а затем состоялось вручение академической регалии Почетного (зарубежного) члена РАХ профессору Линь Мао. Это стало огромным событием для нас, а также продолжением культурной политики нашей страны.– Есть ли уже какие-то запланированные совместные проекты с китайскими коллегами?– Вы знаете, у нас есть несколько соглашений, например, с Сычуаньской академией изящных искусств. В прошлом году, в рамках юбилейного года 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, мы провели пять выставок в КНР, помимо персональной выставки Зураба Константиновича в Национальном музее Пекина, мы показали в различных регионах страны выставки художников – членов Российской академии художеств, все они прошли очень достойно, успешно, работа продолжается. Также в прошлом году мы сделали три выставки китайских художников у нас, в частности в Российской академии художеств и в Московском музее современного искусства.У нас запланированы проекты и выставки академиков в Китае, ждем выставки с китайской стороны. Также у нас будет открыт научно-исследовательский центр на базе Китайской академии художеств – он станет важным институтом по изучению нашего и китайского искусств на благо двух стран и развития наших школ.После подписания соглашения будет намечена работа: пройдут совместные конференции, будут запланированы проекты – это станет первым этапом, фундаментом для выстраивания диалога и правильных рабочих отношений. У нас большое количество китайских студентов в наших институтах, что также даст возможность еще больше укрепить отношения. Китайские студенты смогут лучше узнать нашу страну, а это привлечет еще больше желающих приехать к нам учиться.– Как развивается сотрудничество с другими странами, например, с европейскими? Возможно, есть подвижки в возобновлении сотрудничества на фоне политических изменений?– Вы знаете, Зураб Константинович был членом Французской и Испанской академий художеств. Среди представителей академии много почетных академиков из разных стран, в том числе и Европы, ни один из наших почетных членов не сдал этот статус, они продолжают быть членами академии. Мы находимся с ними в диалоге. Я думаю, мы будем продолжать сотрудничество. Несколько наших академиков с большим успехом открыли свои выставки в Ватикане, и это важно: например, Андрей Есионов – у него была большая выставка, Василий Нестеренко. Работа во многих зарубежных странах продолжается.У нас очень близкие отношения с Сербией: был открыт Храм Святого Саввы благодаря усилиям Мастерской Академии художеств. Наш академик Николай Мухин сделал очень большой проект, Зураб Константинович был куратором.Действует соглашение о сотрудничестве с Ираном. Так, на будущий год намечены две выставки Академии художеств в Иране: одна выставка Зураба Константиновича, другая – наших академиков. Также мы договорились о сотрудничестве по образовательному направлению. Кроме того, мы развиваем отношения с другими странами: встречались с представителями Белоруссии, Северной Кореи.– На каком уровне складываются отношения с недружественными странами?– Глобальных изменений в последнее время нет. У нас остались те же отношения, каких-то намеченных планов по выставкам на данный момент нет, но сотрудничество с нашими почетными академиками продолжается в рамках хорошего диалога.– То есть с их стороны не было как таковых отказов или резкого прерывания отношений?– Нет, не было. На мой взгляд, культура является важнейшим мостом для выстраивания дружеских отношений. Академия является той институцией, которая намерена их развивать. У нас за это время сохранилась школа реалистического искусства, и есть чем гордиться, представителям культуры других стран есть чему поучиться, потому что на сегодняшний день у нас, наверное, самые сильные художественная база и художественная школа. Это трехэтапное образование. Мы можем гордиться тем, что у нас в стране есть сильнейшая классическая образовательная платформа, через которую мы можем показывать нашу школу.– Что касается работы с молодыми художниками, как она проводится сейчас?– Мы тесно работаем с нашими лицеями и институтами. Наша уникальность в том, что в президиуме Российской академии художеств числятся все представители нашей культуры: члены Союза художников, ректоры институтов и наши самые великие художники, которые участвуют во всех просмотрах, разрабатывают образовательные методики. У нас есть научно-исследовательский институт – это уникальный орган, который работает в направлении изучения культуры в целом, разрабатывает образовательные пособия для применения в области преподавания. У нас также есть творческие мастерские в академии художеств, где по окончании институтов студенты имеют возможность уже полностью ассимилироваться и создавать свое творчество в творческих мастерских. Многие из них уже являются членами Союза художников, реализовывают свои проекты в городе, устанавливают скульптуры, участвуют в реставрации храмов.Сейчас у нас открылось большое количество выставок, посвященных 80-летию Великой Победы, на которых как раз можно увидеть работы молодых художников. Важное направление для академии – это работа с молодежью.– Как выстроена работа академии с новыми регионами России?– Наши художники из Южного отделения проводили выставки в новых регионах РФ. Также они работают с людьми, которые получили ранения в ходе боевых действий. Все это сделано для того, чтобы реабилитация проходила более комфортно с помощью искусства. – Недавно открылся один из главных проектов академии этого года -выставка "Вера – Подвиг – Победа" к 80-летию Великой Победы. Какие еще проекты, приуроченные к этой памятной дате запланированы в академии?– Среди членов академии есть художники, которые прошли Вторую мировую войну, писали работы о ней, а также молодые авторы, обращающиеся к этой теме. Кроме выставки в академии "Вера – Подвиг – Победа", в Московском музее современного искусства мы открыли выставку, которая называется "Парк Победы". Мы через историю памятников, начиная с памятника, который сделал Зураб Константинович, – "Парк Победы", главный комплекс в нашей стране, показываем и другие памятники. Например, есть скульпторы, которые делали памятники, посвященные разным профессиям, отдавая дань памяти и подчеркивая героизм иногда незамеченных участников войны– Говоря о планах развития академии художеств, планируете ли вы вносить какие-то коррективы? Планируете ли работу в новых направлениях или некую модернизацию? Какие планы на данный момент?– Главная цель – избраться на пост президента Российской академии художеств сроком на пять лет, общее собрание пройдет 19 мая. На выборах будет представлена концепция развития академии, а после будет организована пресс-конференция, где обо всем расскажем подробно.– В связи с активным внедрением нейросетей в нашу жизнь некоторые художники прибегают в своем творчестве к использованию искусственного интеллекта. Как вы к этому относитесь? Как оцениваете такой подход? Допустимо ли это, на ваш взгляд?– Вы знаете, в каждую эпоху художники используют ту или иную палитру для реализации своих задумок, своего внутреннего порыва. Многие художники использовали 3D-технологии в своем творчестве. Искусственный интеллект является одним из новых инструментов для расширения этой палитры. Но все равно я вижу, когда это рука и взгляд художника. Но главное – то, какой мы видим результат. Ничего плохого в том, что художники используют новые возможности и технологии, я не вижу.В Московском музее современного искусства и в Российской академии художеств представлены отделения новейших течений. Я руковожу таким отделением в академии. У нас есть художники, которые создают произведения, используя самые неожиданные интерактивные инструменты. Например, вице-президент академии Константин Худяков – величайший художник, на протяжении многих лет использует самые новые технологии.– То есть мы можем допустить, что когда-то в Академии художеств будет выставка работ, созданных искусственным интеллектом?– Конечно, можем. Московский музей современного искусства показывал работу, созданную искусственным интеллектом. Это было совсем недавно – проект "Шелковый путь" в рамках юбилейной выставки, посвященной основателю музея Зурабу Константиновичу. Художник Миша Мост создал работу, где любой желающий, используя искусственный интеллект, мог создать свое произведение.– Насколько известно, Зураб Константинович ушел из жизни в окружении своих работ. Планируете ли вы создать выставку его последних работ, созданных незадолго до ухода?– Зураб Константинович – человек, который трудился постоянно, у него не было плохой погоды и плохого настроения. Он просыпался с улыбкой и начинал день с творчества, с работы. До последнего он творил в техниках живописи и графики. Безусловно, в будущих проектах мы покажем эти работы. Я очень рад, что мы успели сделать выставку, посвященную его 90-летию. В ближайшее время выйдет книга-каталог этой выставки, она уже в печати.Много проектов запланировано по России: в июне – в Твери и Санкт-Петербурге, в июле – в Витебске, в августе – в Чебоксарах и Липецке, в сентябре – в Орле, Гороховце, Самаре и Сочи.– Какова судьба незавершенных работ Зураба Константиновича?– Безусловно, Зураб Константинович оставил много идей, много проектов. Вы знаете, что уникально? Люди, которые с ним работали, более 30 лет находились с ним рядом, бок о бок, воспитаны им, они были вместе с ним всю жизнь, поэтому все задумки Зураба Константиновича будут реализованы его мастерской. Есть также несколько памятников, которые уже реализованы, они ждут своей очереди для установки.– Какие это памятники? Где они появятся?– Скоро будет установлена скульптура Екатерины II в Москве в жилом комплексе "Петровский парк-2". Это будет памятник высотой 3,85 метра. В "Петровском парке-1" уже стоит композиция Петра I.Также скоро будет установлен памятник композитору Сергею Рахманинову рядом с консерваторией. Еще одна завершенная работа – это Солнечные часы недалеко от места, где был завод "Слава" на Ленинградском проспекте. Также он завершил скульптуру Александра Ханжонкова – одна небольшая версия ее будет установлена в Донецке.– В прошлом году в интервью к 90-летию Зураба Константиновича он рассказывал, что завершает свою работу над "Летописью Грузии" на Грузинском море. На каком этапе сейчас проект?– Этот проект завершается. Зураб Константинович вел работу над ним более 40 лет – осталось совсем немного. Мы продолжаем работу. Там потрясающая часовня, которая сделана из перегородчатой эмали. Мы обязательно завершим этот проект, как и завещал Зураб Константинович.– Уже можно говорить о каких-то сроках завершения работы над проектом?– Пока еще нет.– Что ожидает мастерскую Зураба Константиновича в Переделкино?– Его мастерская в Переделкино, где он до последнего трудился, по истечению 40 дней с момента его ухода снова откроется для посетителей по субботам и воскресеньям.– Зураб Константинович как великий творец, вошедший в историю искусства, конечно, навсегда останется в своих произведениях. Но, возможно, есть планы сделать памятник непосредственно ему самому в Москве?– Вы знаете, мы даже не думали об этом пока. У Зураба Константиновича есть одна работа – его автопортрет. Его изображали его студенты, художники, даже французский скульптор. Но пока не было задачи или обсуждения о создании скульптуры в ближайшее время. Хотя, я думаю, в будущем все возможно.– Есть ли у вас любимое произведение из его творчества?– Сложно сказать. Но я обожаю его живопись. Всегда любил наблюдать, как он это пишет, как на одном дыхании создает. Те же его знаменитые подсолнухи – это солнце, радость, добро. Я обожаю эти работы, и мне так повезло в жизни, что с раннего возраста он меня всегда брал с собой и на заводы, и на комбинаты, и в мастерские, где делали скульптуры. Я с детства был погружен во все этапы творческого процесса.Мне повезло быть причастным к работе "Слеза скорби" – это монумент, посвященный победе над глобальным терроризмом, который установлен в городе Бейонн за Статуей Свободы в Америке. Это важный мемориал, так как Россия была первой страной, которая установила памятник как дань трагедии 11 сентября. Президент Владимир Владимирович Путин приехал в 2005 году и заложил первый камень, а годом позже, в 2006 году, мы завершили этот проект и установили памятник. Это было очень важным опытом для меня, потому что от момента согласования до завершения строительства я курировал этот проект. Также хотелось бы отметить памятник "Добро побеждает зло": Святой Георгий поражает дракона, а дракон состоит из настоящих ракет. Этот памятник стоит перед штаб-квартирой ООН, тоже очень важная скульптура – и смысловая, и художественная.В каждый памятник, который Зураб Константинович создал, он вложил очень много смысла, поэтому для меня каждый монумент имеет очень глубокие культурные, исторические, духовные ценности.– В последние годы, когда русскую культуру стали активно "отменять" в мире, на некоторые памятники совершались нападения. Сталкивались ли вы с тем, чтобы работы Зураба Константиновича подвергались угрозе?– Вы знаете, нет, слава богу. Зураб Константинович – художник мира. Каждая скульптура, каждый памятник, маленький или большой, становится частью места, где он установлен, частью этой культуры.На мой взгляд, вообще нельзя сносить памятники, потому что они являются частью большой истории. Надо сохранять для будущих поколений любое произведение искусства. Очень важно, чтобы искусство ставило точку, объединяющую и смысловым образом, и духовным, чтобы оно давало момент сближения и с историей, и с памятью.– Возможно, Зураб Константинович делился с вами наставлениями на будущее? Каким он видел развитие Российской академии художеств?– Зураб Константинович очень дорожил и любил академию, каждый день приезжал практически до последнего дня. Для него очень важно было объединить вокруг академии все направления, всех художников и талантливых людей – тем самым укрепить русскую реалистическую школу, духовные традиции. Он говорил, что каждый цветок должен сиять по-своему, поэтому важно давать возможность проявления индивидуальности каждому художнику. Академия – институция, которая отвечает за классику, профессионализм, образование, науку в области культуры и искусства. Те вещи, которые Зураб Константинович делал каждый день, были только на благо художественного пространства всей страны.

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https://ria.ru/20250308/8marta-2003615818.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, василий церетели, российская академия художеств