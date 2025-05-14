https://ria.ru/20250514/trevoga-2016794292.html
На Кубани отменили режим беспилотной опасности
На Кубани отменили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 14.05.2025
На Кубани отменили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности отменен в Краснодарском крае, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T05:51:00+03:00
2025-05-14T05:51:00+03:00
2025-05-14T05:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Режим беспилотной опасности отменен в Краснодарском крае, сообщается в приложении МЧС России. "Экстренная информация РСЧС (Краснодарский край): Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории края объявлена отмена угрозы "Беспилотная опасность", - говорится в сообщении. Опасность атаки беспилотников была объявлена в Краснодарском крае в 1.26 мск, она продлилась более четырех часов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
На Кубани отменили режим беспилотной опасности
В Краснодарском крае отменили режим беспилотной опасности