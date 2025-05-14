https://ria.ru/20250514/trevoga-2016794292.html

На Кубани отменили режим беспилотной опасности

На Кубани отменили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 14.05.2025

На Кубани отменили режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности отменен в Краснодарском крае, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T05:51:00+03:00

2025-05-14T05:51:00+03:00

2025-05-14T05:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

краснодарский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Режим беспилотной опасности отменен в Краснодарском крае, сообщается в приложении МЧС России. "Экстренная информация РСЧС (Краснодарский край): Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории края объявлена отмена угрозы "Беспилотная опасность", - говорится в сообщении. Опасность атаки беспилотников была объявлена в Краснодарском крае в 1.26 мск, она продлилась более четырех часов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

краснодарский край

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность