Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным
Трамп не исключил возможность встретиться с Путиным в Стамбуле
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Турции, если он приедет в Стамбул.
"Я не знаю, приедет ли он. Я знаю, что он хотел бы, чтобы я был там, и это возможно. Если мы сможем завершить войну, я бы об этом подумал. Однако на завтра у нас все расписано. У нас все распланировано", — рассказал хозяин Белого дома журналистам на борту президентского самолета.
По словам американского лидера, несмотря на плотный график, он не откажется от такой возможности, чтобы "спасти множество жизней".
Ранее в среду пресс-секретарь Дмитрий Песков на вопрос о графике Путина на 15 мая сообщил, что у президента запланированы рабочие встречи, но не уточнил, где именно.
Предложение о прямых переговорах
В ночь на 11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это предложение серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цель переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Владимир Зеленский ответил на инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.