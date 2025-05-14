https://ria.ru/20250514/tramp-2016898423.html

Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным

Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным - РИА Новости, 14.05.2025

Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп допустил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Турции, если он приедет в Стамбул. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T15:06:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Турции, если он приедет в Стамбул. "Я не знаю, приедет ли он. Я знаю, что он хотел бы, чтобы я был там, и это возможно. Если мы сможем завершить войну, я бы об этом подумал. Однако на завтра у нас все расписано. У нас все распланировано", — рассказал хозяин Белого дома журналистам на борту президентского самолета.По словам американского лидера, несмотря на плотный график, он не откажется от такой возможности, чтобы "спасти множество жизней".Ранее в среду пресс-секретарь Дмитрий Песков на вопрос о графике Путина на 15 мая сообщил, что у президента запланированы рабочие встречи, но не уточнил, где именно.Предложение о прямых переговорахВ ночь на 11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это предложение серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цель переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.Владимир Зеленский ответил на инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.

https://ria.ru/20250514/makron-2016816364.html

https://ria.ru/20250514/putin-2016747486.html

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турция, украина, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, киев