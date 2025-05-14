Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным - РИА Новости, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:06 14.05.2025 (обновлено: 15:58 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/tramp-2016898423.html
Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным
Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным - РИА Новости, 14.05.2025
Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным
Президент США Дональд Трамп допустил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Турции, если он приедет в Стамбул. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T15:06:00+03:00
2025-05-14T15:58:00+03:00
турция
украина
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014352234_0:84:2993:1768_1920x0_80_0_0_f38fa3c0af321e0e131896e374639285.jpg
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Турции, если он приедет в Стамбул. "Я не знаю, приедет ли он. Я знаю, что он хотел бы, чтобы я был там, и это возможно. Если мы сможем завершить войну, я бы об этом подумал. Однако на завтра у нас все расписано. У нас все распланировано", — рассказал хозяин Белого дома журналистам на борту президентского самолета.По словам американского лидера, несмотря на плотный график, он не откажется от такой возможности, чтобы "спасти множество жизней".Ранее в среду пресс-секретарь Дмитрий Песков на вопрос о графике Путина на 15 мая сообщил, что у президента запланированы рабочие встречи, но не уточнил, где именно.Предложение о прямых переговорахВ ночь на 11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это предложение серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цель переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.Владимир Зеленский ответил на инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250514/makron-2016816364.html
https://ria.ru/20250514/putin-2016747486.html
турция
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014352234_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_679479364f3a9f5d5167f003f1436d9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, украина, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, киев
Турция, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Киев
Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным

Трамп не исключил возможность встретиться с Путиным в Стамбуле

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Турции, если он приедет в Стамбул.
"Я не знаю, приедет ли он. Я знаю, что он хотел бы, чтобы я был там, и это возможно. Если мы сможем завершить войну, я бы об этом подумал. Однако на завтра у нас все расписано. У нас все распланировано", — рассказал хозяин Белого дома журналистам на борту президентского самолета.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
"Даже украинцы понимают": Макрон сделал неожиданное признание
Вчера, 09:48
По словам американского лидера, несмотря на плотный график, он не откажется от такой возможности, чтобы "спасти множество жизней".
Ранее в среду пресс-секретарь Дмитрий Песков на вопрос о графике Путина на 15 мая сообщил, что у президента запланированы рабочие встречи, но не уточнил, где именно.

Предложение о прямых переговорах

В ночь на 11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это предложение серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цель переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Владимир Зеленский ответил на инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Только не это: перед переговорами в Стамбуле Путин рассказал про страх
Вчера, 08:00
 
ТурцияУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала