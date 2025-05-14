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Трамп высказался о вероятности новых антироссийских санкций за помощь Ирану
Трамп высказался о вероятности новых антироссийских санкций за помощь Ирану - РИА Новости, 14.05.2025
Трамп высказался о вероятности новых антироссийских санкций за помощь Ирану
Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности введения санкций против России за предполагаемую "поддержку Ирана", но пока не готов раскрывать РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T13:38:00+03:00
2025-05-14T13:38:00+03:00
2025-05-14T13:50:00+03:00
россия
иран
дональд трамп
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санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности введения санкций против России за предполагаемую "поддержку Ирана", но пока не готов раскрывать подробности своих планов."Я не хочу сейчас об этом говорить, но я всегда рассматриваю вариант вторичных санкций", - сказал журналистам американский лидер на борту президентского самолета, ответив на вопрос, рассматривает ли он возможность введения рестрикций против РФ за якобы имеющую место "поддержку" Россией Ирана.
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россия, иран, дональд трамп, сша, санкции в отношении россии
Россия, Иран, Дональд Трамп, США, Санкции в отношении России
Трамп высказался о вероятности новых антироссийских санкций за помощь Ирану
Трамп: вероятность вторичных санкций всегда сохраняется