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В британских тюрьмах заканчиваются места для заключенных
В британских тюрьмах заканчиваются места для заключенных - РИА Новости, 14.05.2025
В британских тюрьмах заканчиваются места для заключенных
Мужские тюрьмы в Великобритании заполнены почти на 99%, власти ожидают, что места в них закончатся в ноябре 2025 года, если не принять никаких мер, заявила в... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T22:19:00+03:00
2025-05-14T22:19:00+03:00
2025-05-14T22:19:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Мужские тюрьмы в Великобритании заполнены почти на 99%, власти ожидают, что места в них закончатся в ноябре 2025 года, если не принять никаких мер, заявила в среду представитель британского минюста Эми Рис. "Общее число заключенных составляет 88 087 человек, и заполненность мужских тюрем достигла почти 99%… Сейчас мы ожидаем, что места в тюрьмах для взрослых мужчин полностью закончатся в ноябре этого года", - сказала она на пресс-конференции. Её слова приведены в документе на сайте правительства Британии. По словам Рис, число заключенных в тюрьмах ежегодно увеличивается на три тысячи и к 2029 году превысит 100 тысяч человек. Великобритания уже несколько лет страдает от перегрузки пенитенциарной системы. Ситуация усугубилась после прошедших летом 2024 года антииммигрантских беспорядков, когда число заключенных в тюрьмах Англии и Уэльса достигло рекордных с 2011 года значений. В связи с этим минюст Британии объявил новые меры по снижению нагрузки на места лишения свободы, в частности, путем сокращения срока, после которого возможно условно-досрочное освобождение для некоторых заключенных. Осенью 2024 года около 3 тысяч осужденных были отпущены на свободу после отбывания 40% назначенного им срока вместо ранее установленных 50%.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, англия, уэльс
В мире, Великобритания, Англия, Уэльс
В британских тюрьмах заканчиваются места для заключенных
Минюст Великобритании: мужские тюрьмы в стране заполнены на 99 процентов
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Мужские тюрьмы в Великобритании заполнены почти на 99%, власти ожидают, что места в них закончатся в ноябре 2025 года, если не принять никаких мер, заявила в среду представитель британского минюста Эми Рис.
«
"Общее число заключенных составляет 88 087 человек, и заполненность мужских тюрем достигла почти 99%… Сейчас мы ожидаем, что места в тюрьмах для взрослых мужчин полностью закончатся в ноябре этого года", - сказала она на пресс-конференции. Её слова приведены в документе на сайте правительства Британии.
По словам Рис, число заключенных в тюрьмах ежегодно увеличивается на три тысячи и к 2029 году превысит 100 тысяч человек.
Великобритания
уже несколько лет страдает от перегрузки пенитенциарной системы. Ситуация усугубилась после прошедших летом 2024 года антииммигрантских беспорядков, когда число заключенных в тюрьмах Англии
и Уэльса
достигло рекордных с 2011 года значений.
В связи с этим минюст Британии объявил новые меры по снижению нагрузки на места лишения свободы, в частности, путем сокращения срока, после которого возможно условно-досрочное освобождение для некоторых заключенных. Осенью 2024 года около 3 тысяч осужденных были отпущены на свободу после отбывания 40% назначенного им срока вместо ранее установленных 50%.