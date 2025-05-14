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В британских тюрьмах заканчиваются места для заключенных - РИА Новости, 14.05.2025
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22:19 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/tjurmy-2016994347.html
В британских тюрьмах заканчиваются места для заключенных
В британских тюрьмах заканчиваются места для заключенных - РИА Новости, 14.05.2025
В британских тюрьмах заканчиваются места для заключенных
Мужские тюрьмы в Великобритании заполнены почти на 99%, власти ожидают, что места в них закончатся в ноябре 2025 года, если не принять никаких мер, заявила в... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T22:19:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Мужские тюрьмы в Великобритании заполнены почти на 99%, власти ожидают, что места в них закончатся в ноябре 2025 года, если не принять никаких мер, заявила в среду представитель британского минюста Эми Рис. "Общее число заключенных составляет 88 087 человек, и заполненность мужских тюрем достигла почти 99%… Сейчас мы ожидаем, что места в тюрьмах для взрослых мужчин полностью закончатся в ноябре этого года", - сказала она на пресс-конференции. Её слова приведены в документе на сайте правительства Британии. По словам Рис, число заключенных в тюрьмах ежегодно увеличивается на три тысячи и к 2029 году превысит 100 тысяч человек. Великобритания уже несколько лет страдает от перегрузки пенитенциарной системы. Ситуация усугубилась после прошедших летом 2024 года антииммигрантских беспорядков, когда число заключенных в тюрьмах Англии и Уэльса достигло рекордных с 2011 года значений. В связи с этим минюст Британии объявил новые меры по снижению нагрузки на места лишения свободы, в частности, путем сокращения срока, после которого возможно условно-досрочное освобождение для некоторых заключенных. Осенью 2024 года около 3 тысяч осужденных были отпущены на свободу после отбывания 40% назначенного им срока вместо ранее установленных 50%.
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в мире, великобритания, англия, уэльс
В мире, Великобритания, Англия, Уэльс
В британских тюрьмах заканчиваются места для заключенных

Минюст Великобритании: мужские тюрьмы в стране заполнены на 99 процентов

© РИА Новости / Иван РудневТюрьма
Тюрьма - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Иван Руднев
Тюрьма. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Мужские тюрьмы в Великобритании заполнены почти на 99%, власти ожидают, что места в них закончатся в ноябре 2025 года, если не принять никаких мер, заявила в среду представитель британского минюста Эми Рис.
«
"Общее число заключенных составляет 88 087 человек, и заполненность мужских тюрем достигла почти 99%… Сейчас мы ожидаем, что места в тюрьмах для взрослых мужчин полностью закончатся в ноябре этого года", - сказала она на пресс-конференции. Её слова приведены в документе на сайте правительства Британии.
По словам Рис, число заключенных в тюрьмах ежегодно увеличивается на три тысячи и к 2029 году превысит 100 тысяч человек.
Великобритания уже несколько лет страдает от перегрузки пенитенциарной системы. Ситуация усугубилась после прошедших летом 2024 года антииммигрантских беспорядков, когда число заключенных в тюрьмах Англии и Уэльса достигло рекордных с 2011 года значений.
В связи с этим минюст Британии объявил новые меры по снижению нагрузки на места лишения свободы, в частности, путем сокращения срока, после которого возможно условно-досрочное освобождение для некоторых заключенных. Осенью 2024 года около 3 тысяч осужденных были отпущены на свободу после отбывания 40% назначенного им срока вместо ранее установленных 50%.
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В миреВеликобританияАнглияУэльс
 
 
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