https://ria.ru/20250514/tank-2016901327.html

Официальной машиной ПМЭФ-2025 станет китайский Tank

Официальной машиной ПМЭФ-2025 станет китайский Tank - РИА Новости, 14.05.2025

Официальной машиной ПМЭФ-2025 станет китайский Tank

Внедорожник Tank китайского концерна Great Wall Motor (GWM) станет официальным автомобилем Петербургского международного экономического форума, сообщает фонд... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T15:14:00+03:00

2025-05-14T15:14:00+03:00

2025-05-14T15:14:00+03:00

экономика

авто

санкт-петербург

фонд "росконгресс"

пмэф

пмэф — 2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая - РИА Новости. Внедорожник Tank китайского концерна Great Wall Motor (GWM) станет официальным автомобилем Петербургского международного экономического форума, сообщает фонд "Росконгресс". "Фонд Росконгресс и премиальный бренд Tank, принадлежащий концерну GWM, достигли соглашения о сотрудничестве, в рамках которого Tank станет официальным автомобилем Петербургского международного экономического форума 2025 года", - говорится в сообщении. В соответствии с соглашением бренд также выступит в статусе официального автомобиля таких мероприятий Фонда, как Петербургский международный юридический форум (19-21 мая 2025 года), Невский международный экологический конгресс (22-23 мая 2025 года) и Восточный экономический форум (3-6 сентября 2025 года). Уточняется, что в рамках партнерства Фонду Росконгресс будут предоставлены автомобили, включая рамные внедорожники Tank 300, Tank 500 и флагманский внедорожник Tank 700, а также гибридные модели бренда WEY – полноприводный кроссовер WEY 07 и минивэн WEY 80. Автомобили будут задействованы в транспортной логистике гостей и участников мероприятий, обеспечивая высокий уровень комфорта, безопасности и технологичности. ПМЭФ пройдет 18-21 июня в Санкт-Петербурге. Главной темой Петербургского международного экономического форума в 2025 году станет "Общие ценности – основа роста в многополярном мире".

https://ria.ru/20250505/forum-2014994587.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

экономика, авто, санкт-петербург, фонд "росконгресс", пмэф, пмэф — 2025