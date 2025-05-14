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Официальной машиной ПМЭФ-2025 станет китайский Tank - РИА Новости, 14.05.2025
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15:14 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/tank-2016901327.html
Официальной машиной ПМЭФ-2025 станет китайский Tank
Официальной машиной ПМЭФ-2025 станет китайский Tank - РИА Новости, 14.05.2025
Официальной машиной ПМЭФ-2025 станет китайский Tank
Внедорожник Tank китайского концерна Great Wall Motor (GWM) станет официальным автомобилем Петербургского международного экономического форума, сообщает фонд... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T15:14:00+03:00
2025-05-14T15:14:00+03:00
экономика
авто
санкт-петербург
фонд "росконгресс"
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая - РИА Новости. Внедорожник Tank китайского концерна Great Wall Motor (GWM) станет официальным автомобилем Петербургского международного экономического форума, сообщает фонд "Росконгресс". "Фонд Росконгресс и премиальный бренд Tank, принадлежащий концерну GWM, достигли соглашения о сотрудничестве, в рамках которого Tank станет официальным автомобилем Петербургского международного экономического форума 2025 года", - говорится в сообщении. В соответствии с соглашением бренд также выступит в статусе официального автомобиля таких мероприятий Фонда, как Петербургский международный юридический форум (19-21 мая 2025 года), Невский международный экологический конгресс (22-23 мая 2025 года) и Восточный экономический форум (3-6 сентября 2025 года). Уточняется, что в рамках партнерства Фонду Росконгресс будут предоставлены автомобили, включая рамные внедорожники Tank 300, Tank 500 и флагманский внедорожник Tank 700, а также гибридные модели бренда WEY – полноприводный кроссовер WEY 07 и минивэн WEY 80. Автомобили будут задействованы в транспортной логистике гостей и участников мероприятий, обеспечивая высокий уровень комфорта, безопасности и технологичности. ПМЭФ пройдет 18-21 июня в Санкт-Петербурге. Главной темой Петербургского международного экономического форума в 2025 году станет "Общие ценности – основа роста в многополярном мире".
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экономика, авто, санкт-петербург, фонд "росконгресс", пмэф, пмэф — 2025
Экономика, Авто, Санкт-Петербург, Фонд "Росконгресс", ПМЭФ, ПМЭФ — 2025
Официальной машиной ПМЭФ-2025 станет китайский Tank

Внедорожник Tank Great Wall Motor станет официальным автомобилем ПМЭФ-2025

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКитайские внедорожники Tank
Китайские внедорожники Tank - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Китайские внедорожники Tank. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая - РИА Новости. Внедорожник Tank китайского концерна Great Wall Motor (GWM) станет официальным автомобилем Петербургского международного экономического форума, сообщает фонд "Росконгресс".
"Фонд Росконгресс и премиальный бренд Tank, принадлежащий концерну GWM, достигли соглашения о сотрудничестве, в рамках которого Tank станет официальным автомобилем Петербургского международного экономического форума 2025 года", - говорится в сообщении.
В соответствии с соглашением бренд также выступит в статусе официального автомобиля таких мероприятий Фонда, как Петербургский международный юридический форум (19-21 мая 2025 года), Невский международный экологический конгресс (22-23 мая 2025 года) и Восточный экономический форум (3-6 сентября 2025 года).
Уточняется, что в рамках партнерства Фонду Росконгресс будут предоставлены автомобили, включая рамные внедорожники Tank 300, Tank 500 и флагманский внедорожник Tank 700, а также гибридные модели бренда WEY – полноприводный кроссовер WEY 07 и минивэн WEY 80. Автомобили будут задействованы в транспортной логистике гостей и участников мероприятий, обеспечивая высокий уровень комфорта, безопасности и технологичности.
ПМЭФ пройдет 18-21 июня в Санкт-Петербурге. Главной темой Петербургского международного экономического форума в 2025 году станет "Общие ценности – основа роста в многополярном мире".
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