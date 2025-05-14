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В Таджикистане отменили уголовную ответственность за лайки в соцсетях - РИА Новости, 14.05.2025
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13:11 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/tadzhikistan-2016866243.html
В Таджикистане отменили уголовную ответственность за лайки в соцсетях
В Таджикистане отменили уголовную ответственность за лайки в соцсетях - РИА Новости, 14.05.2025
В Таджикистане отменили уголовную ответственность за лайки в соцсетях
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отменил уголовную ответственность за лайки в социальных сетях, сообщает пресс-служба главы государства. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T13:11:00+03:00
2025-05-14T13:11:00+03:00
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ДУШАНБЕ, 14 мая – РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отменил уголовную ответственность за лайки в социальных сетях, сообщает пресс-служба главы государства. "Закон "О внесении дополнений в Уголовный Кодекс Таджикистана, подписанный сегодня президентом Рахмоном, отменяет уголовную ответственность "за размещение лайка или иного знака в соцсетях", - говорится в сообщении. Рахмон раскритиковал эту статью УК в ходе ежегодного послания парламенту в декабре 2024 года. По данным генпрокуратуры республики, уголовное наказание за лайки и эмодзи в соцсетях получили не менее 500 человек, в том числе журналисты.
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в мире, таджикистан, эмомали рахмон
В мире, Таджикистан, Эмомали Рахмон
В Таджикистане отменили уголовную ответственность за лайки в соцсетях

Президент Таджикистана отменил уголовную ответственность за лайки в соцсетях

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Пресс-служба МИД РФ
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон . Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 14 мая – РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отменил уголовную ответственность за лайки в социальных сетях, сообщает пресс-служба главы государства.
"Закон "О внесении дополнений в Уголовный Кодекс Таджикистана, подписанный сегодня президентом Рахмоном, отменяет уголовную ответственность "за размещение лайка или иного знака в соцсетях", - говорится в сообщении.
Рахмон раскритиковал эту статью УК в ходе ежегодного послания парламенту в декабре 2024 года. По данным генпрокуратуры республики, уголовное наказание за лайки и эмодзи в соцсетях получили не менее 500 человек, в том числе журналисты.
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В миреТаджикистанЭмомали Рахмон
 
 
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