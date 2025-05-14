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В Таджикистане отменили уголовную ответственность за лайки в соцсетях

В Таджикистане отменили уголовную ответственность за лайки в соцсетях - РИА Новости, 14.05.2025

В Таджикистане отменили уголовную ответственность за лайки в соцсетях

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отменил уголовную ответственность за лайки в социальных сетях, сообщает пресс-служба главы государства. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T13:11:00+03:00

2025-05-14T13:11:00+03:00

2025-05-14T13:11:00+03:00

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ДУШАНБЕ, 14 мая – РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отменил уголовную ответственность за лайки в социальных сетях, сообщает пресс-служба главы государства. "Закон "О внесении дополнений в Уголовный Кодекс Таджикистана, подписанный сегодня президентом Рахмоном, отменяет уголовную ответственность "за размещение лайка или иного знака в соцсетях", - говорится в сообщении. Рахмон раскритиковал эту статью УК в ходе ежегодного послания парламенту в декабре 2024 года. По данным генпрокуратуры республики, уголовное наказание за лайки и эмодзи в соцсетях получили не менее 500 человек, в том числе журналисты.

https://ria.ru/20250331/granitsa-2008350419.html

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в мире, таджикистан, эмомали рахмон