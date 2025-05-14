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Группировка "Запад" ликвидировала до 220 боевиков ВСУ
Группировка "Запад" ликвидировала до 220 боевиков ВСУ - РИА Новости, 14.05.2025
Группировка "Запад" ликвидировала до 220 боевиков ВСУ
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад и отряда спецназначения, противник потерял до 220 военнослужащих,... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T12:17:00+03:00
2025-05-14T12:17:00+03:00
2025-05-14T12:18:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад и отряда спецназначения, противник потерял до 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны, бригады нацгвардии и отряда спецназначения "Стугна" в районах населенных пунктов Глущенково, Дружелюбовка, Купянск-Узловой, Соболевка, Сеньково Харьковской области, Кировск и Карповка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства."ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, танк, 10 автомобилей, два артиллерийских орудия, пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины, в мире, харьковская область, кировск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Харьковская область, Кировск
Группировка "Запад" ликвидировала до 220 боевиков ВСУ
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение, уничтожила 220 военных ВСУ