Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Запад" ликвидировала до 220 боевиков ВСУ - РИА Новости, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 14.05.2025 (обновлено: 12:18 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/svo-2016851392.html
Группировка "Запад" ликвидировала до 220 боевиков ВСУ
Группировка "Запад" ликвидировала до 220 боевиков ВСУ - РИА Новости, 14.05.2025
Группировка "Запад" ликвидировала до 220 боевиков ВСУ
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад и отряда спецназначения, противник потерял до 220 военнослужащих,... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T12:17:00+03:00
2025-05-14T12:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
харьковская область
кировск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975000102_364:61:2054:1012_1920x0_80_0_0_c0bd8e651a1af43191e90ddebacb8b0d.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад и отряда спецназначения, противник потерял до 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны, бригады нацгвардии и отряда спецназначения "Стугна" в районах населенных пунктов Глущенково, Дружелюбовка, Купянск-Узловой, Соболевка, Сеньково Харьковской области, Кировск и Карповка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства."ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, танк, 10 автомобилей, два артиллерийских орудия, пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250514/vsu-2016851304.html
россия
харьковская область
кировск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975000102_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9b918c0a9c69c85375f1ab0f95ceeec0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, в мире, харьковская область, кировск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Харьковская область, Кировск
Группировка "Запад" ликвидировала до 220 боевиков ВСУ

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение, уничтожила 220 военных ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШтурмовые подразделения ВС России в зоне СВО
Штурмовые подразделения ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Штурмовые подразделения ВС России в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад и отряда спецназначения, противник потерял до 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны, бригады нацгвардии и отряда спецназначения "Стугна" в районах населенных пунктов Глущенково, Дружелюбовка, Купянск-Узловой, Соболевка, Сеньково Харьковской области, Кировск и Карповка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства.
"ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, танк, 10 автомобилей, два артиллерийских орудия, пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
"Север" нанес поражение скоплениям ВСУ в Сумской области
12:17
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВ миреХарьковская областьКировск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала