https://ria.ru/20250514/svo-2016851392.html

Группировка "Запад" ликвидировала до 220 боевиков ВСУ

Группировка "Запад" ликвидировала до 220 боевиков ВСУ - РИА Новости, 14.05.2025

Группировка "Запад" ликвидировала до 220 боевиков ВСУ

Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад и отряда спецназначения, противник потерял до 220 военнослужащих,... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T12:17:00+03:00

2025-05-14T12:17:00+03:00

2025-05-14T12:18:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад и отряда спецназначения, противник потерял до 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны, бригады нацгвардии и отряда спецназначения "Стугна" в районах населенных пунктов Глущенково, Дружелюбовка, Купянск-Узловой, Соболевка, Сеньково Харьковской области, Кировск и Карповка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства."ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, танк, 10 автомобилей, два артиллерийских орудия, пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250514/vsu-2016851304.html

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россия, вооруженные силы украины, в мире, харьковская область, кировск