https://ria.ru/20250514/ssha-2016858988.html
США рассмотрят возможность нормализации отношений с правительством Сирии
США рассмотрят возможность нормализации отношений с правительством Сирии - РИА Новости, 14.05.2025
США рассмотрят возможность нормализации отношений с правительством Сирии
Соединенные Штаты рассматривают возможность нормализации отношений с новым правительством Сирии, заявил в среду президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T12:49:00+03:00
2025-05-14T12:49:00+03:00
2025-05-14T12:49:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты рассматривают возможность нормализации отношений с новым правительством Сирии, заявил в среду президент США Дональд Трамп. "В настоящее время мы рассматриваем возможность нормализации отношений с новым правительством Сирии", - сказал Трамп в ходе саммита с участием лидеров стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Эр-Рияде.
https://ria.ru/20250514/tramp-2016791492.html
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в мире, сирия, сша, дональд трамп
В мире, Сирия, США, Дональд Трамп
США рассмотрят возможность нормализации отношений с правительством Сирии
Трамп заявил о возможности нормализации отношений с новым правительством Сирии