https://ria.ru/20250514/ssha-2016858988.html

США рассмотрят возможность нормализации отношений с правительством Сирии

США рассмотрят возможность нормализации отношений с правительством Сирии - РИА Новости, 14.05.2025

США рассмотрят возможность нормализации отношений с правительством Сирии

Соединенные Штаты рассматривают возможность нормализации отношений с новым правительством Сирии, заявил в среду президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T12:49:00+03:00

2025-05-14T12:49:00+03:00

2025-05-14T12:49:00+03:00

в мире

сирия

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592947662_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a3df4c54ee3e81909ebec953ce828ffc.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты рассматривают возможность нормализации отношений с новым правительством Сирии, заявил в среду президент США Дональд Трамп. "В настоящее время мы рассматриваем возможность нормализации отношений с новым правительством Сирии", - сказал Трамп в ходе саммита с участием лидеров стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Эр-Рияде.

https://ria.ru/20250514/tramp-2016791492.html

сирия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, сша, дональд трамп