Спецоперация, 14 мая: ВС России взяли под контроль Михайловку в ДНР
Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Михайловка в Донбассе, ПВО сбила ночью 12 дронов над Черным морем и Белгородской областью, президент США Дональд Трамп не исключил встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Стамбуле.
ВС России взяли под контроль Михайловку в ДНР
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Михайловка в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ. Украинские войска потеряли за сутки около 1395 военнослужащих, два танка. Нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, месту хранения безэкипажных катеров, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 141-м районе.
ПВО сбила ночью 12 БПЛА над Россией
Российские средства ПВО уничтожили 12 украинских дронов за ночь, сообщило Минобороны. Девять БПЛА сбиты над Черным морем, три - над Белгородской областью. С 9.30 до 12.40 мск были сбиты еще два БПЛА над территориями Белгородской области и Республики Крым.
Трамп не исключил встречи с Путиным в Турции
"Я не знаю, приедет ли он. Я знаю, что он хотел бы, чтобы я был там, и это возможно. Если мы сможем завершить войну, я бы об этом подумал. Однако на завтра у нас все расписано. У нас все распланировано", - сказал Трамп журналистам на борту президентского самолёта.
При этом он добавил, что не станет отказываться от такого шага ради "спасения множества жизней", несмотря на насыщенный график: "Завтра у нас всё расписано, вы же понимаете. Но это не значит, что я бы не поехал - если это спасёт жизни, я поеду".
Делегация России в Стамбуле намерена обсудить и политические, и технические вопросы
Российская делегация на переговорах с Украиной в Стамбуле 15 мая будет обсуждать и политические, и технические вопросы, исходя из этого и будет определен ее состав, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину. По его словам, местом проведения переговоров в Стамбуле занимаются генконсульство РФ и соответствующие власти Турции.
Москалькова надеется на решение вопроса с возвращением жителей Курской области
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила надежду, что в ходе возможных переговоров в Турции положительно решится вопрос о возвращении в РФ из Сум 53 удерживаемых курян.
"Очень надеюсь, что в Стамбуле не будет срыва и первый этап переговоров с украинской стороной пройдет. Одним из предметов переговоров, как было вчера озвучено в публичном пространстве, будет вопрос о возвращении 53 курских жителей, которые удерживаются в Сумах… Очень надеемся, что здравый смысл и морально-нравственные побуждения будут основанием положительного решения", - сказала она журналистам.