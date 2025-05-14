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Спецоперация, 14 мая: ВС России взяли под контроль Михайловку в ДНР - РИА Новости, 14.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:37 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/spetsoperatsiya-2016960821.html
Спецоперация, 14 мая: ВС России взяли под контроль Михайловку в ДНР
Спецоперация, 14 мая: ВС России взяли под контроль Михайловку в ДНР - РИА Новости, 14.05.2025
Спецоперация, 14 мая: ВС России взяли под контроль Михайловку в ДНР
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Михайловка в Донбассе, ПВО сбила ночью 12 дронов над Черным морем и Белгородской областью, президент США... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T18:37:00+03:00
2025-05-14T18:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
стамбул
турция
дональд трамп
владимир путин
татьяна москалькова
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Михайловка в Донбассе, ПВО сбила ночью 12 дронов над Черным морем и Белгородской областью, президент США Дональд Трамп не исключил встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Стамбуле. ВС России взяли под контроль Михайловку в ДНРРоссийские войска взяли под контроль населенный пункт Михайловка в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ. Украинские войска потеряли за сутки около 1395 военнослужащих, два танка. Нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, месту хранения безэкипажных катеров, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 141-м районе. ПВО сбила ночью 12 БПЛА над РоссиейРоссийские средства ПВО уничтожили 12 украинских дронов за ночь, сообщило Минобороны. Девять БПЛА сбиты над Черным морем, три - над Белгородской областью. С 9.30 до 12.40 мск были сбиты еще два БПЛА над территориями Белгородской области и Республики Крым. Трамп не исключил встречи с Путиным в ТурцииПрезидент США Дональд Трамп заявил, что допускает возможность встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Турции, если она поможет положить конец конфликту на Украине, однако отметил, что на четверг у него уже "все расписано". "Я не знаю, приедет ли он. Я знаю, что он хотел бы, чтобы я был там, и это возможно. Если мы сможем завершить войну, я бы об этом подумал. Однако на завтра у нас все расписано. У нас все распланировано", - сказал Трамп журналистам на борту президентского самолёта. При этом он добавил, что не станет отказываться от такого шага ради "спасения множества жизней", несмотря на насыщенный график: "Завтра у нас всё расписано, вы же понимаете. Но это не значит, что я бы не поехал - если это спасёт жизни, я поеду". Делегация России в Стамбуле намерена обсудить и политические, и технические вопросыРоссийская делегация на переговорах с Украиной в Стамбуле 15 мая будет обсуждать и политические, и технические вопросы, исходя из этого и будет определен ее состав, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину. По его словам, местом проведения переговоров в Стамбуле занимаются генконсульство РФ и соответствующие власти Турции. Москалькова надеется на решение вопроса с возвращением жителей Курской областиУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила надежду, что в ходе возможных переговоров в Турции положительно решится вопрос о возвращении в РФ из Сум 53 удерживаемых курян. "Очень надеюсь, что в Стамбуле не будет срыва и первый этап переговоров с украинской стороной пройдет. Одним из предметов переговоров, как было вчера озвучено в публичном пространстве, будет вопрос о возвращении 53 курских жителей, которые удерживаются в Сумах… Очень надеемся, что здравый смысл и морально-нравственные побуждения будут основанием положительного решения", - сказала она журналистам.
https://ria.ru/20250514/sud-2016927909.html
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россия, стамбул, турция, дональд трамп, владимир путин, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, украина, в мире, сша, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Стамбул, Турция, Дональд Трамп, Владимир Путин, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире, США, Вооруженные силы РФ

Спецоперация, 14 мая: ВС России взяли под контроль Михайловку в ДНР

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Михайловка в Донбассе, ПВО сбила ночью 12 дронов над Черным морем и Белгородской областью, президент США Дональд Трамп не исключил встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Стамбуле.

ВС России взяли под контроль Михайловку в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Михайловка в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ. Украинские войска потеряли за сутки около 1395 военнослужащих, два танка. Нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, месту хранения безэкипажных катеров, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 141-м районе.
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ПВО сбила ночью 12 БПЛА над Россией

Российские средства ПВО уничтожили 12 украинских дронов за ночь, сообщило Минобороны. Девять БПЛА сбиты над Черным морем, три - над Белгородской областью. С 9.30 до 12.40 мск были сбиты еще два БПЛА над территориями Белгородской области и Республики Крым.

Трамп не исключил встречи с Путиным в Турции

Президент США Дональд Трамп заявил, что допускает возможность встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Турции, если она поможет положить конец конфликту на Украине, однако отметил, что на четверг у него уже "все расписано".
"Я не знаю, приедет ли он. Я знаю, что он хотел бы, чтобы я был там, и это возможно. Если мы сможем завершить войну, я бы об этом подумал. Однако на завтра у нас все расписано. У нас все распланировано", - сказал Трамп журналистам на борту президентского самолёта.
При этом он добавил, что не станет отказываться от такого шага ради "спасения множества жизней", несмотря на насыщенный график: "Завтра у нас всё расписано, вы же понимаете. Но это не значит, что я бы не поехал - если это спасёт жизни, я поеду".
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СК: боевики ВСУ убили 24 жителя Русского Поречного
Вчера, 11:35

Делегация России в Стамбуле намерена обсудить и политические, и технические вопросы

Российская делегация на переговорах с Украиной в Стамбуле 15 мая будет обсуждать и политические, и технические вопросы, исходя из этого и будет определен ее состав, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину. По его словам, местом проведения переговоров в Стамбуле занимаются генконсульство РФ и соответствующие власти Турции.

Москалькова надеется на решение вопроса с возвращением жителей Курской области

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила надежду, что в ходе возможных переговоров в Турции положительно решится вопрос о возвращении в РФ из Сум 53 удерживаемых курян.
"Очень надеюсь, что в Стамбуле не будет срыва и первый этап переговоров с украинской стороной пройдет. Одним из предметов переговоров, как было вчера озвучено в публичном пространстве, будет вопрос о возвращении 53 курских жителей, которые удерживаются в Сумах… Очень надеемся, что здравый смысл и морально-нравственные побуждения будут основанием положительного решения", - сказала она журналистам.
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Вчера, 16:47
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСтамбулТурцияДональд ТрампВладимир ПутинТатьяна МоскальковаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ миреСШАВооруженные силы РФ
 
 
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