https://ria.ru/20250514/spetsoperatsiya-2016887299.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.05.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.05.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.05.2025

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T15:55:00+03:00

2025-05-14T15:55:00+03:00

2025-05-14T15:55:00+03:00

инфографика

россия

украина

спецоперация

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 14 мая 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения освободили село Михайловка в ДНР. Кроме того, поражены 141 район скопления живой силы и техники противника, а также объекты инфраструктуры военных аэродромов, места хранения безэкипажных катеров и склады боеприпасов. Средства ПВО сбили 162 беспилотника, пять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 662 самолета, 283 вертолета, 57 106 беспилотников, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 319 танков и других бронемашин, 1 563 реактивные системы залпового огня, 24 872 орудия полевой артиллерии и миномет, а также 35 442 единицы автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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