https://ria.ru/20250514/spetsoperatsiya-2016791668.html
Российские военные уничтожили миномет ВСУ на Красноармейском направлении
Российские военные уничтожили миномет ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 14.05.2025
Российские военные уничтожили миномет ВСУ на Красноармейском направлении
Расчет 130-миллиметровой пушки "М-46" танкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил миномет ВСУ на красноармейском направлении в ДНР, рассказали... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T05:10:00+03:00
2025-05-14T05:10:00+03:00
2025-05-14T05:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЛУГАНСК, 14 мая - РИА Новости. Расчет 130-миллиметровой пушки "М-46" танкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил миномет ВСУ на красноармейском направлении в ДНР, рассказали журналистам в Минобороны РФ. "Расчет 130-миллиметровой буксируемой пушки "М-46" 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожил миномет ВСУ на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции", - рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что военнослужащие размаскировали орудие, навелись на указанные координаты и выстрелами двух снарядов 130-миллиметрового калибра успешно поразили противника. Контроль поражения цели вели операторы БПЛА. Благодаря слаженным и оперативным действиям расчетов беспилотной авиации и артиллеристов цель была уничтожена с минимальным расходом боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили миномет ВСУ на Красноармейском направлении
Расчет пушки "М-46" уничтожил миномет ВСУ на Красноармейском направлении в ДНР