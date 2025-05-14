https://ria.ru/20250514/spetsoperatsiya-2016791668.html

Российские военные уничтожили миномет ВСУ на Красноармейском направлении

Российские военные уничтожили миномет ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 14.05.2025

Российские военные уничтожили миномет ВСУ на Красноармейском направлении

Расчет 130-миллиметровой пушки "М-46" танкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил миномет ВСУ на красноармейском направлении в ДНР, рассказали... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T05:10:00+03:00

2025-05-14T05:10:00+03:00

2025-05-14T05:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЛУГАНСК, 14 мая - РИА Новости. Расчет 130-миллиметровой пушки "М-46" танкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил миномет ВСУ на красноармейском направлении в ДНР, рассказали журналистам в Минобороны РФ. "Расчет 130-миллиметровой буксируемой пушки "М-46" 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожил миномет ВСУ на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции", - рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что военнослужащие размаскировали орудие, навелись на указанные координаты и выстрелами двух снарядов 130-миллиметрового калибра успешно поразили противника. Контроль поражения цели вели операторы БПЛА. Благодаря слаженным и оперативным действиям расчетов беспилотной авиации и артиллеристов цель была уничтожена с минимальным расходом боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)