https://ria.ru/20250514/spetsoperatsiya-2016791259.html

Российские штурмовики три часа бились за дом в Лысовке

Российские штурмовики три часа бились за дом в Лысовке - РИА Новости, 14.05.2025

Российские штурмовики три часа бились за дом в Лысовке

Штурмовики ВС РФ три часа бились за дом в населенном пункте Лысовка на красноармейском направлении, уничтожив шесть бойцов ВСУ, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T05:01:00+03:00

2025-05-14T05:01:00+03:00

2025-05-14T05:01:00+03:00

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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Штурмовики ВС РФ три часа бились за дом в населенном пункте Лысовка на красноармейском направлении, уничтожив шесть бойцов ВСУ, рассказал РИА Новости стрелок-связист 137-й штурмовой бригады "Урал" группировки "Центр" Станислав Куликов. "Зашли в Лысовку, я должен был сделать связь в доме. Зашли в дом, а там в подвале были хохлы, шесть штук. Зашел в дом, открыл подвал, а там хохлы сидят. Началась перестрелка. Получается, они нас, мы их, - они закидывали нас гранатами, мы их закидывали в подвале. Бой был три часа, три часа, это было очень трудно. Пытались взять этот подвал, дроны нам просто не давали их уничтожить", - рассказал РИА Новости Куликов. По словам штурмовика, чтоб зайти полностью в этот дом надо было уничтожить противника в подвале, но трудность заключалась в отсутствии крыши, в связи с чем российских штурмовиков постоянно атаковали вражеские БПЛА, но в итоге боя вся группа ВСУ в шесть человек была уничтожена. Штурмовик пояснил, что противнику неоднократно предлагалось сдаться в плен, но он отвечал отказом. После уничтожения противника штурмовики заняли подвал, как наиболее безопасное на тот момент место, в котором находились тела уничтоженных боевиков ВСУ. Командование противника, не зная об уничтожении своих на данном опорнике, отправил подкрепление к этой позиции. "Все мы зашли в подвал, сидим там уже, получается, с утра. Тишина, спокойствие. Вроде слышим - заходят, к ним подкрепление пришло, они (подкрепление ВСУ - ред.) ходят, ищут. Мы сидим в подвале с этими хохлами мертвыми и думаем, что делать. Ходили, ходили (боевики ВСУ) по дому разрушенному, нашли подвал, один спускается. Я вижу, что всё, он спускается, получается. Ногу поставил, присел. Я думаю, ну, что делать? Я перезаряжаюсь, ставлю ему, считай, автомат. Он только голову опускает, я стреляю в голову. Всё, получается, он лёг. Те, которые были с ним, двое, они это всё поняли", - рассказал подробности боя собеседник агентства. Как пояснил Колесников, в дальнейшем противник начал закидывать в подвал гранаты, в результате чего штурмовики получили ранения. После чего подвал противник поджог. Станиславу Куликову единственному удалось выжить. "Справимся, дальше будем брать территории, победа за нами, слава России!", - сказал в завершении военнослужащий. Министерство обороны России 6 мая сообщало об освобождении Лысовки Донецкой Народной Республики подразделениями группировки войск "Центр".

https://ria.ru/20250311/vsu-2004419336.html

https://ria.ru/20241207/kurakhovo-1987939761.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность