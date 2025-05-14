В Совфеде оценили идею о госрегулировании приема в вузы на платное обучение
Гумерова: законопроект о госрегулировании приема в вузы не повлияет на цены
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова
Председатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Законопроект о введении госрегулирования приёма в вузы на платное обучение не повлияет на цены высшего образования, заявила глава научного комитета Совфеда Лилия Гумерова.
Госдума на заседании в среду приняла соответствующий законопроект в первом чтении. Инициативой, внесённой сенаторами и депутатами ГД во главе с председателями Совфеда и Госдумы Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным, предлагается закрепить за кабмином РФ полномочие по установлению объемов приема на обучение по образовательным программам высшего образования на места с оплатой стоимости обучения физическими или юридическими лицами. Также проектом устанавливается полномочие кабмина по определению порядка и сроков установления этих объёмов.
"Я не считаю, что каким-то образом повысится цена образования, это потому что мы и правительство наделяем полномочиями цену, количество (студентов - ред.), направления регулировать", - сказала Гумерова на пленарном заседании Госдумы во время обсуждения закона.
Она также отметила, что данный законопроект "не о квотах, не об уменьшении" платного образования.
"Наш законопроект о качестве образования. Согласитесь, коллеги, когда тот или иной вуз объявляет, что, условно, за 30 баллов, я утрированные примеры привожу, вы можете поступить в высшее учебное заведение - многие родители берут кредиты... Мы же дезориентируем наших студентов. Давайте дадим им правильное направление", - констатировала парламентарий.
В Совфеде оценили статус Зеленского
13 мая, 14:12