https://ria.ru/20250514/sovfedja-2016939722.html

В Совфеде оценили идею о госрегулировании приема в вузы на платное обучение

В Совфеде оценили идею о госрегулировании приема в вузы на платное обучение - РИА Новости, 14.05.2025

В Совфеде оценили идею о госрегулировании приема в вузы на платное обучение

Законопроект о введении госрегулирования приёма в вузы на платное обучение не повлияет на цены высшего образования, заявила глава научного комитета Совфеда... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T17:31:00+03:00

2025-05-14T17:31:00+03:00

2025-05-14T17:32:00+03:00

общество

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лилия гумерова

валентина матвиенко

вячеслав володин

госдума рф

совет федерации рф

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Законопроект о введении госрегулирования приёма в вузы на платное обучение не повлияет на цены высшего образования, заявила глава научного комитета Совфеда Лилия Гумерова. Госдума на заседании в среду приняла соответствующий законопроект в первом чтении. Инициативой, внесённой сенаторами и депутатами ГД во главе с председателями Совфеда и Госдумы Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным, предлагается закрепить за кабмином РФ полномочие по установлению объемов приема на обучение по образовательным программам высшего образования на места с оплатой стоимости обучения физическими или юридическими лицами. Также проектом устанавливается полномочие кабмина по определению порядка и сроков установления этих объёмов. "Я не считаю, что каким-то образом повысится цена образования, это потому что мы и правительство наделяем полномочиями цену, количество (студентов - ред.), направления регулировать", - сказала Гумерова на пленарном заседании Госдумы во время обсуждения закона. Она также отметила, что данный законопроект "не о квотах, не об уменьшении" платного образования. "Наш законопроект о качестве образования. Согласитесь, коллеги, когда тот или иной вуз объявляет, что, условно, за 30 баллов, я утрированные примеры привожу, вы можете поступить в высшее учебное заведение - многие родители берут кредиты... Мы же дезориентируем наших студентов. Давайте дадим им правильное направление", - констатировала парламентарий.

https://ria.ru/20250514/posobiya-2016869987.html

https://ria.ru/20250513/zelenskiy--2016674471.html

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общество, россия, лилия гумерова, валентина матвиенко, вячеслав володин, госдума рф, совет федерации рф