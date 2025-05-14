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В Совфеде оценили идею о госрегулировании приема в вузы на платное обучение - РИА Новости, 14.05.2025
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17:31 14.05.2025 (обновлено: 17:32 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/sovfedja-2016939722.html
В Совфеде оценили идею о госрегулировании приема в вузы на платное обучение
В Совфеде оценили идею о госрегулировании приема в вузы на платное обучение - РИА Новости, 14.05.2025
В Совфеде оценили идею о госрегулировании приема в вузы на платное обучение
Законопроект о введении госрегулирования приёма в вузы на платное обучение не повлияет на цены высшего образования, заявила глава научного комитета Совфеда... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T17:31:00+03:00
2025-05-14T17:32:00+03:00
общество
россия
лилия гумерова
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вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Законопроект о введении госрегулирования приёма в вузы на платное обучение не повлияет на цены высшего образования, заявила глава научного комитета Совфеда Лилия Гумерова. Госдума на заседании в среду приняла соответствующий законопроект в первом чтении. Инициативой, внесённой сенаторами и депутатами ГД во главе с председателями Совфеда и Госдумы Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным, предлагается закрепить за кабмином РФ полномочие по установлению объемов приема на обучение по образовательным программам высшего образования на места с оплатой стоимости обучения физическими или юридическими лицами. Также проектом устанавливается полномочие кабмина по определению порядка и сроков установления этих объёмов. "Я не считаю, что каким-то образом повысится цена образования, это потому что мы и правительство наделяем полномочиями цену, количество (студентов - ред.), направления регулировать", - сказала Гумерова на пленарном заседании Госдумы во время обсуждения закона. Она также отметила, что данный законопроект "не о квотах, не об уменьшении" платного образования. "Наш законопроект о качестве образования. Согласитесь, коллеги, когда тот или иной вуз объявляет, что, условно, за 30 баллов, я утрированные примеры привожу, вы можете поступить в высшее учебное заведение - многие родители берут кредиты... Мы же дезориентируем наших студентов. Давайте дадим им правильное направление", - констатировала парламентарий.
https://ria.ru/20250514/posobiya-2016869987.html
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общество, россия, лилия гумерова, валентина матвиенко, вячеслав володин, госдума рф, совет федерации рф
Общество, Россия, Лилия Гумерова, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
В Совфеде оценили идею о госрегулировании приема в вузы на платное обучение

Гумерова: законопроект о госрегулировании приема в вузы не повлияет на цены

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова
Председатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Председатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Законопроект о введении госрегулирования приёма в вузы на платное обучение не повлияет на цены высшего образования, заявила глава научного комитета Совфеда Лилия Гумерова.
Госдума на заседании в среду приняла соответствующий законопроект в первом чтении. Инициативой, внесённой сенаторами и депутатами ГД во главе с председателями Совфеда и Госдумы Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным, предлагается закрепить за кабмином РФ полномочие по установлению объемов приема на обучение по образовательным программам высшего образования на места с оплатой стоимости обучения физическими или юридическими лицами. Также проектом устанавливается полномочие кабмина по определению порядка и сроков установления этих объёмов.
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"Я не считаю, что каким-то образом повысится цена образования, это потому что мы и правительство наделяем полномочиями цену, количество (студентов - ред.), направления регулировать", - сказала Гумерова на пленарном заседании Госдумы во время обсуждения закона.
Она также отметила, что данный законопроект "не о квотах, не об уменьшении" платного образования.
"Наш законопроект о качестве образования. Согласитесь, коллеги, когда тот или иной вуз объявляет, что, условно, за 30 баллов, я утрированные примеры привожу, вы можете поступить в высшее учебное заведение - многие родители берут кредиты... Мы же дезориентируем наших студентов. Давайте дадим им правильное направление", - констатировала парламентарий.
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ОбществоРоссияЛилия ГумероваВалентина МатвиенкоВячеслав ВолодинГосдума РФСовет Федерации РФ
 
 
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