https://ria.ru/20250514/soperniki-2016838040.html

Соперники вынашивают планы о смене власти в России, заявил Нарышкин

Соперники вынашивают планы о смене власти в России, заявил Нарышкин - РИА Новости, 14.05.2025

Соперники вынашивают планы о смене власти в России, заявил Нарышкин

Как и век назад, нынешние геополитические соперники, вынашивают планы о смене власти в России, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T11:26:00+03:00

2025-05-14T11:26:00+03:00

2025-05-14T11:26:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Как и век назад, нынешние геополитические соперники, вынашивают планы о смене власти в России, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. "Мы видим, что и как 100 лет назад, так и нынешние геополитические соперники, оппоненты России все так же раздражены огромностью нашей страны, ее величием, людскими и природными богатствами, все так же вынашивают мечты и даже планы о смене государственной власти, государственного руководства", - сказал Нарышкин в ходе круглого стола к 100-летию со дня окончания японской оккупации Северного Сахалина.

https://ria.ru/20250514/politiki-2016827488.html

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россия, сергей нарышкин, российское историческое общество, политика, в мире