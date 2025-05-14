https://ria.ru/20250514/soperniki-2016838040.html
Соперники вынашивают планы о смене власти в России, заявил Нарышкин
Соперники вынашивают планы о смене власти в России, заявил Нарышкин - РИА Новости, 14.05.2025
Соперники вынашивают планы о смене власти в России, заявил Нарышкин
Как и век назад, нынешние геополитические соперники, вынашивают планы о смене власти в России, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T11:26:00+03:00
2025-05-14T11:26:00+03:00
2025-05-14T11:26:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Как и век назад, нынешние геополитические соперники, вынашивают планы о смене власти в России, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. "Мы видим, что и как 100 лет назад, так и нынешние геополитические соперники, оппоненты России все так же раздражены огромностью нашей страны, ее величием, людскими и природными богатствами, все так же вынашивают мечты и даже планы о смене государственной власти, государственного руководства", - сказал Нарышкин в ходе круглого стола к 100-летию со дня окончания японской оккупации Северного Сахалина.
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россия, сергей нарышкин, российское историческое общество, политика, в мире
Россия, Сергей Нарышкин, Российское историческое общество, Политика, В мире
Соперники вынашивают планы о смене власти в России, заявил Нарышкин
Нарышкин: геополитические соперники вынашивают планы о смене власти в России