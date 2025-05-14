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Слуцкий прокомментировал слова Макрона о безопасности Европы и Украине

Слуцкий прокомментировал слова Макрона о безопасности Европы и Украине - РИА Новости, 14.05.2025

Слуцкий прокомментировал слова Макрона о безопасности Европы и Украине

На карту на Украине поставлены амбиции западного меньшинства, а не "безопасность Европы", заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T00:51:00+03:00

2025-05-14T00:51:00+03:00

2025-05-14T00:51:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. На карту на Украине поставлены амбиции западного меньшинства, а не "безопасность Европы", заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram-канале, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона. Макрон ранее заявил, что на Украине на карту поставлена безопасность Европы. "На самом деле, "на карте" геополитические интересы и амбиции западного меньшинства, взрастившего режим укрофашистов. Жжет карман "туз" из "шулерской колоды Минска-2". За время "тишины" европейская "партия войны до последнего украинца" лелеет надежды максимально усилить военные поставки бандеровцам. Хотя Макрон заявляет, что Франция отдала Украине все что могла", - написал Слуцкий. Он также добавил, что президент России Владимир Путин обозначил готовность к возобновлению переговоров без предварительных условий, и подчеркнул, что "это самый реальный шанс на мир и безопасность". Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.

https://ria.ru/20250513/ukraina-2016693254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, владимир путин, леонид слуцкий (политик), госдума рф, европа