https://ria.ru/20250514/slovakiya-2016873306.html

Фицо не будет следить за ходом суда над нападавшим на него

Фицо не будет следить за ходом суда над нападавшим на него - РИА Новости, 14.05.2025

Фицо не будет следить за ходом суда над нападавшим на него

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не будет следить за ходом суда над Юраем Цинтулой, который в мае 2024 года совершил на него покушение. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T13:37:00+03:00

2025-05-14T13:37:00+03:00

2025-05-14T13:37:00+03:00

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покушение на премьер-министра словакии фицо

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БРАТИСЛАВА, 14 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не будет следить за ходом суда над Юраем Цинтулой, который в мае 2024 года совершил на него покушение. “Я сообщил, что не буду запрашивать абсолютного никакого возмещения ущерба. Хотя я и пострадавший в этом деле, но, за исключением неизбежных действий, которые будет необходимо сделать, полагаю, что суд захочет меня допросить, я не буду туда ходить, не буду это смотреть, не вижу никаких причин для этого, потому что проблема не в этом господине. Проблемой является то, как политические партии и СМИ создали атмосферу ненависти, эта ненависть продолжается и сейчас”, - сказал Фицо в интервью словацкому изданию Plus JEDEN DEŇ, которое опубликовано в среду. Во вторник Фицо заявил о высокой вероятности нового нападения на кого-то из общественных деятелей, в этой связи он предложил руководителям телеканалов и главам других партий рассмотреть возможность отказа от политических дискуссий в воскресенье для того, чтобы снизить уровень агрессии в обществе. По его мнению, граждан Словакии не стоит по воскресеньям беспокоить политическими дебатами, где также присутствуют взаимные атаки и агрессивный обмен мнениями. В мае Фицо заявлял, что оппозиция в стране еще более агрессивная, чем до совершенного на него покушения год назад. Он отмечал, что ненависть, которую распространяла оппозиция, и привела в итоге к тому, что на него было совершено покушение. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая 2024 года после выездного заседания правительства. Премьер Словакии получил несколько огнестрельных ранений, полиция задержала стрелявшего на месте, им оказался на тот момент 71-летний Юрай Цинтула. Фицо в конце мая 2024 года был выписан из больницы для дальнейшего восстановления дома, к работе премьер Словакии вернулся в июле 2024 года. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. В ходе следствия дело было переквалифицировано с покушения на убийство на террористический акт. Цинтула находится под стражей в ожидании суда, ему может грозить вплоть до пожизненного заключения. Судебный процесс должен начаться 8 июля в словацком городе Банска-Быстрица.

https://ria.ru/20250511/slovakiya-2016331290.html

https://ria.ru/20250504/fitso-2014885765.html

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