https://ria.ru/20250514/sitdekov-2016971764.html

Ситдеков: АФК "Система" поддержала форум молодых ученых в Томске

Ситдеков: АФК "Система" поддержала форум молодых ученых в Томске - РИА Новости, 14.05.2025

Ситдеков: АФК "Система" поддержала форум молодых ученых в Томске

АФК "Система" поддержала проведение Всероссийского форума молодых ученых и предпринимателей U-NOVUS, он состоится в Томске с 21 по 23 мая, сообщает пресс-служба РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T19:38:00+03:00

2025-05-14T19:38:00+03:00

2025-05-14T19:41:00+03:00

россия

томск

афк "система"

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. АФК "Система" поддержала проведение Всероссийского форума молодых ученых и предпринимателей U-NOVUS, он состоится в Томске с 21 по 23 мая, сообщает пресс-служба корпорации. Одной из центральных тем форума станет технологическое лидерство и подготовка кадров для высокотехнологичных отраслей экономики. В программе форума запланированы выставки инновационных разработок и университетских старпапов, научно-технологический лекторий, экспертные сессии с представителями образовательного и бизнес-сообществ. Корпорация проведет в рамках форума бизнес-завтрак для молодых ученых с участием компаний МТС, "Биннофарм Групп", ГК "Элемент", Национальной газовой компании, Центра водородных технологий, ГК "Спутникс", Natura Siberica и других. Благотворительный фонд "Система" и МТС организуют ИТ-хакатон. Кроме того, на базе колледжей Томска состоятся показы открытых уроков о технологиях и профессиях будущего и серия карьерных встреч в томских университетах с крупными работодателями из группы АФК "Система". В корпорации отметили, что сложившаяся экономическая ситуация – время возможностей. "“Система”, что называется, на опыте обходит конкурентов, используя любые возможности. Так было и в прошлом году, когда мы подтвердили свое звание фабрики IPO и провели размещение на бирже акций сразу двух компаний из нашего портфеля, в том числе создали первую в России публичную компанию в сфере микроэлектроники", – отметил президент корпорации Тагир Ситдеков, его слова приводит пресс-служба. Он подчеркнул, что корпорация не останавливается на достигнутом и активно развивает R&D. В частности, под эгидой корпорации создан центр исследований и разработок в подмосковном Ангелове. Портфель проектов R&D-центра насчитывает более 60 инициатив, охватывающих ключевые направления биомедицины, генетики, персонализированной медицины и цифрового здравоохранения. Развитие центра позволит снизить зависимость от импорта лекарств, повысить уровень инноваций и кадровый потенциал, обеспечить технологический суверенитет и лекарственную безопасность страны. Ситдеков напомнил, что АФК "Система" и ее благотворительный фонд уже второй год подряд проводят совместный с РАН конкурс для молодых ученых. В 2024 году на него поступило почти 350 заявок от представителей более чем 75 научно-исследовательских и образовательных организаций из 45 регионов страны. В фокусе внимания корпорации в этом году: искусственный интеллект и квантовые технологии, водород как основа зеленой энергетики, цифровая энергетика и интеллектуальные системы, биоинновации, геномные технологии и медицина будущего, технологии для жизни, исследование космоса и беспилотные системы для разных сфер экономики, микроэлектроника, химические технологии и новые материалы. Также в 2025 году АФК "Система" расширила свое образовательное партнерство с МГТУ имени Н.Э. Баумана. Для студентов технических вузов России запустили вечерние школы по микроэлектронике, аэродинамике и прочности в дополнение к совместной школе по водородной энергетике, которая уже вышла на международный уровень. В планах корпорации – запуск новых совместных лабораторий, образовательных программ и партнерств с ведущими вузами и научными институтами. "Наш масштаб, экспертиза, технологии востребованы по всему миру, о чем говорят многочисленные партнерства с ведущими иностранными компаниями. Ежемесячно мы проводим по несколько встреч с делегациями из тех или иных стран", – рассказал Ситдеков. В частности, корпорация провела переговоры с руководством Вьетнама в ходе недавнего визита генерального секретаря ЦК КПВ То Лама в Россию.

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россия, томск, афк "система"