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Инвестиции США могут загнать Сирию в долги, заявил эксперт - РИА Новости, 14.05.2025
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00:45 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/siriya-2016779129.html
Инвестиции США могут загнать Сирию в долги, заявил эксперт
Инвестиции США могут загнать Сирию в долги, заявил эксперт - РИА Новости, 14.05.2025
Инвестиции США могут загнать Сирию в долги, заявил эксперт
Решение об отмене санкций США может стать для сирийской экономики ловушкой, существует риск, что американские инвестиции загонят Сирию в долги, заявил РИА... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T00:45:00+03:00
2025-05-14T00:45:00+03:00
в мире
сирия
сша
дамаск (город)
дональд трамп
башар асад
ахмед аш-шараа
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БЕЙРУТ, 14 мая - РИА Новости. Решение об отмене санкций США может стать для сирийской экономики ловушкой, существует риск, что американские инвестиции загонят Сирию в долги, заявил РИА Новости генеральный секретарь Арабской ассоциации политических наук Хассан аль-Ашмар. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что намерен распорядиться об отмене санкций против Сирии, чтобы "дать ей шанс". "Снятие санкций прежде всего сыграет на руку США, открыв им путь к инвестиционным контрактам, а в дальнейшем - к соглашениям по добыче природных ресурсов, таких как газ на шельфе, нефть и полезные ископаемые внутри страны. Всё это может быть реализовано в ущерб сирийскому народу, если за новыми сделками последует погружение страны в долговую зависимость от американских компаний", - сказал аль-Ашмар. По мнению ливанского аналитика, заявление Трампа о снятии санкций с Сирии можно рассматривать как первый шаг к нормализации отношений с новыми властями в Дамаске. При этом предполагается, что санкции будут сниматься поэтапно, а не одномоментно. "Первыми могут быть сняты ограничения с отраслей, связанных с энергетикой или гуманитарной помощью. В дальнейшем этот процесс Вашингтон сможет использовать в качестве инструмента - чтобы подписывать контракты и соглашения, касающиеся добычи природных ресурсов Сирии", - предположил глава ассоциации. Аль-Ашмар также не исключил заключение военных сделок, которые могут привести к резкому росту внешнего долга Сирии, особенно если речь пойдет о контрактах на десятки или сотни миллиардов долларов. "Важно отметить и геополитический аспект: заявление о смягчении санкций прозвучало из Саудовской Аравии. Это подчеркивает, какую важную роль США намерены отвести Эр-Рияду в будущем устройстве региона, и особенно в Сирии. Иными словами, Сирия уже не будет исключительно ареной для интересов Турции", - добавил аль-Ашмар, отметив, что Саудовская Аравия также претендует на влияние в Дамаске, возможно, даже на доминирующую роль. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
https://ria.ru/20250508/sanktsii-2015881690.html
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в мире, сирия, сша, дамаск (город), дональд трамп, башар асад, ахмед аш-шараа
В мире, Сирия, США, Дамаск (город), Дональд Трамп, Башар Асад, Ахмед аш-Шараа
Инвестиции США могут загнать Сирию в долги, заявил эксперт

Политолог аль-Ашмар: отмена санкций США может стать для экономики Сирии ловушкой

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов | Перейти в медиабанкФлаг Сирии в Дамаске
Флаг Сирии в Дамаске - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Флаг Сирии в Дамаске. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 14 мая - РИА Новости. Решение об отмене санкций США может стать для сирийской экономики ловушкой, существует риск, что американские инвестиции загонят Сирию в долги, заявил РИА Новости генеральный секретарь Арабской ассоциации политических наук Хассан аль-Ашмар.
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что намерен распорядиться об отмене санкций против Сирии, чтобы "дать ей шанс".
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"Снятие санкций прежде всего сыграет на руку США, открыв им путь к инвестиционным контрактам, а в дальнейшем - к соглашениям по добыче природных ресурсов, таких как газ на шельфе, нефть и полезные ископаемые внутри страны. Всё это может быть реализовано в ущерб сирийскому народу, если за новыми сделками последует погружение страны в долговую зависимость от американских компаний", - сказал аль-Ашмар.
По мнению ливанского аналитика, заявление Трампа о снятии санкций с Сирии можно рассматривать как первый шаг к нормализации отношений с новыми властями в Дамаске. При этом предполагается, что санкции будут сниматься поэтапно, а не одномоментно.
"Первыми могут быть сняты ограничения с отраслей, связанных с энергетикой или гуманитарной помощью. В дальнейшем этот процесс Вашингтон сможет использовать в качестве инструмента - чтобы подписывать контракты и соглашения, касающиеся добычи природных ресурсов Сирии", - предположил глава ассоциации.
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Аль-Ашмар также не исключил заключение военных сделок, которые могут привести к резкому росту внешнего долга Сирии, особенно если речь пойдет о контрактах на десятки или сотни миллиардов долларов.
"Важно отметить и геополитический аспект: заявление о смягчении санкций прозвучало из Саудовской Аравии. Это подчеркивает, какую важную роль США намерены отвести Эр-Рияду в будущем устройстве региона, и особенно в Сирии. Иными словами, Сирия уже не будет исключительно ареной для интересов Турции", - добавил аль-Ашмар, отметив, что Саудовская Аравия также претендует на влияние в Дамаске, возможно, даже на доминирующую роль.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Трамп намерен отменить санкции против Сирии
Вчера, 19:46
 
В миреСирияСШАДамаск (город)Дональд ТрампБашар АсадАхмед аш-Шараа
 
 
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