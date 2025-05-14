https://ria.ru/20250514/shapsha-2016956659.html
Шапша рассказал Львовой-Беловой о росте числа многодетных семей в регионе
Шапша рассказал Львовой-Беловой о росте числа многодетных семей в регионе - РИА Новости, 14.05.2025
Шапша рассказал Львовой-Беловой о росте числа многодетных семей в регионе
Губернатор Калужской области Владислав Шапша на рабочей встрече с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой рассказал о росте в... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T18:14:00+03:00
2025-05-14T18:14:00+03:00
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КАЛУГА, 14 мая – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша на рабочей встрече с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой рассказал о росте в регионе числа многодетных семей и снижении числа воспитанников детских домов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Калужской области. В среду в Калуге начался всероссийский обучающий семинар-совещание "Стратегия семьесбережения. Современные подходы к реабилитации родителей с алкогольной и наркотической зависимостью". После открытия семинара в здании областной администрации прошла рабочая встреча губернатора Владислава Шапши и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Глава региона поблагодарил детского омбудсмена за внимание, которое она уделяет детям, и программы, созданные по ее инициативе, - "Сопровождение через всю жизнь", "Дети в семье", "Подростки России", отмечают в пресс-службе. "Владислав Шапша сказал о том, что Калужская область на протяжении многих лет занимается устройством детей-сирот в семьи, а из 25 детских домов осталось всего четыре, при этом значительно сократилось число их воспитанников. Он также обратил внимание на увеличение количества многодетных семей региона. Их число выросло за последние 5 лет с 12 до 19 тысяч", - говорится в сообщении. Шапша подчеркнул, что семья — это основа общества. "Об этом говорит наш президент. Работа с семьями - это наша главная, приоритетная задача. И мы готовы поддерживать все инициативы, продвигаемые федеральным уполномоченным по правам ребенка", - заверил губернатор. Мария Львова-Белова, как отмечают в областном правительстве, рассказала о подведении итогов инспекции, которая проходила в январе в Калужской области. Экспертная группа смотрела разные направления, связанные с социальным сиротством. Поблагодарив Владислава Шапшу за проделанную работу, она передала ему рекомендации для того, чтобы работа с семьями в Калужской области оставалась на высоком уровне.
https://ria.ru/20250514/shapsha-2016919687.html
https://ria.ru/20250512/shapsha-2016568026.html
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калужская область, россия, владислав шапша, мария львова-белова
Калужская область, Калужская область, Россия, Владислав Шапша, Мария Львова-Белова
Шапша рассказал Львовой-Беловой о росте числа многодетных семей в регионе
Калужский губернатор Шапша рассказал Львовой-Беловой о росте многодетных семей
КАЛУГА, 14 мая – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша на рабочей встрече с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой рассказал о росте в регионе числа многодетных семей и снижении числа воспитанников детских домов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Калужской области.
В среду в Калуге начался всероссийский обучающий семинар-совещание "Стратегия семьесбережения. Современные подходы к реабилитации родителей с алкогольной и наркотической зависимостью". После открытия семинара в здании областной администрации прошла рабочая встреча губернатора Владислава Шапши и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
Глава региона поблагодарил детского омбудсмена за внимание, которое она уделяет детям, и программы, созданные по ее инициативе, - "Сопровождение через всю жизнь", "Дети в семье", "Подростки России", отмечают в пресс-службе.
"Владислав Шапша сказал о том, что Калужская область на протяжении многих лет занимается устройством детей-сирот в семьи, а из 25 детских домов осталось всего четыре, при этом значительно сократилось число их воспитанников. Он также обратил внимание на увеличение количества многодетных семей региона. Их число выросло за последние 5 лет с 12 до 19 тысяч", - говорится в сообщении.
Шапша подчеркнул, что семья — это основа общества. "Об этом говорит наш президент. Работа с семьями - это наша главная, приоритетная задача. И мы готовы поддерживать все инициативы, продвигаемые федеральным уполномоченным по правам ребенка", - заверил губернатор.
Мария Львова-Белова, как отмечают в областном правительстве, рассказала о подведении итогов инспекции, которая проходила в январе в Калужской области. Экспертная группа смотрела разные направления, связанные с социальным сиротством. Поблагодарив Владислава Шапшу за проделанную работу, она передала ему рекомендации для того, чтобы работа с семьями в Калужской области оставалась на высоком уровне.