https://ria.ru/20250514/shapsha-2016919687.html

Шапша рассказал о борьбе с алко- и наркозависимостью в Калужской области

Шапша рассказал о борьбе с алко- и наркозависимостью в Калужской области - РИА Новости, 14.05.2025

Шапша рассказал о борьбе с алко- и наркозависимостью в Калужской области

Калужская область представляет жителям множество альтернативных возможностей, которые помогают в борьбе с алко- и наркозависимостью, сообщил губернатор... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T16:26:00+03:00

2025-05-14T16:26:00+03:00

2025-05-14T16:26:00+03:00

калужская область

калужская область

владислав шапша

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КАЛУГА, 14 мая – РИА Новости. Калужская область представляет жителям множество альтернативных возможностей, которые помогают в борьбе с алко- и наркозависимостью, сообщил губернатор Владислав Шапша. В среду в Калуге начался всероссийский обучающий семинар-совещание "Стратегия Семьесбережения. Современные подходы к реабилитации родителей с алкогольной и наркотической зависимостью". Семинар открыли уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и губернатор Калужской области Владислав Шапша. Шапша подчеркнул, что тема алко- и наркозависимости очень сложная и требует обсуждения. "Мы уверены, что Калужскую область будут ассоциировать с поиском решения этой проблемы. А это крайне важно. Тема очень личная для многих… Я уверен, что многие лично в своей жизни сталкивались так или иначе с этой проблемой в своей семье", - отметил глава региона. "Но решить эту проблему, как мне кажется, можно, в том числе и способом, когда людям есть где работать, есть где зарабатывать и есть чем заниматься в свободное от этого времени. Конечно, для этого требуются огромные усилия, и в Калужской области они делаются", - рассказал губернатор. Шапша отметил, что Калужская область входит в тройку регионов страны по количеству спортивных объектов. Власти инициируют проведение спортивных и неспортивных событий, в которых с каждым годом участвуют все больше и больше людей. По словам Шапши, в регионе много туристических активностей. Например, три года назад открыли большую туристическую тропу вдоль реки Угры. "Это и лес, и поля, и все это вдоль реки. Это красиво, необычно. Мы уже отвыкли от палаток, отвыкли ходить в походы. И наши дети даже не знают порой, что это такое - как разжечь костер, как провести вечер с гитарой. Так вот, на этой тропе три года назад мы прошли первые 50 километров. В этом году мы преодолели… 82 километра. И самое главное - мы встречали на этой тропе людей: наших калужан, гостей из Москвы, соседних регионов с палатками, с рюкзаками, которые узнали об этом и приехали, потому что им это интересно", - рассказал Шапша. Он подчеркнул, что убежден: создавать альтернативные возможности - гораздо важнее, чем что-то запрещать. "Поэтому запретами мы проблему не решим. А работой - каждодневной, тяжелой, рутинной, маленькими шагами идя вперед, мы ее точно сможем решить", - резюмировал губернатор.

https://ria.ru/20250512/shapsha-2016568026.html

https://ria.ru/20250512/ekskursii-2016486904.html

калужская область

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калужская область, владислав шапша