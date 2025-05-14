https://ria.ru/20250514/sertifikat-2016869043.html

Производитель площадок для детей получил сертификат "Сделано в России"

Производитель площадок для детей получил сертификат "Сделано в России" - РИА Новости, 14.05.2025

Производитель площадок для детей получил сертификат "Сделано в России"

Российский производитель детского игрового и спортивного оборудования получил сертификаты соответствия национального бренда "Сделано в России" на свои ключевые... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T13:24:00+03:00

2025-05-14T13:24:00+03:00

2025-05-14T13:24:00+03:00

россия

экономика

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российский производитель детского игрового и спортивного оборудования получил сертификаты соответствия национального бренда "Сделано в России" на свои ключевые продуктовые линейки, включая качели, карусели, горки, игровые комплексы и уникальные научные площадки, рассказали в Российском экспортном центре (Группа ВЭБ.РФ)."Как отметили в компании, получение сертификата "Сделано в России" стало дополнительным бизнес-инструментом, подтверждающим статус российского производителя на международной арене", - говорится в сообщении."Этот сертификат выступает как весомый аргумент в диалоге с зарубежными партнерами, особенно при освоении новых рынков. В таких условиях крайне важно с самого начала продемонстрировать прозрачность деятельности и официальный статус компании, и знак "Сделано в России" позволяет сделать это быстро и убедительно. Наличие этого знака помогает ускорить переход от этапа знакомства к конкретным переговорам, служа своеобразной быстрой проверкой на доверие. Этот узнаваемый символ снижает потенциальный скепсис у новых партнеров, особенно в ходе официальных встреч, так как воспринимается как рекомендация от государства, подтверждающая, что компания прошла проверку, осуществляет реальное производство в России и является надежным партнером. В условиях высокой международной конкуренции такой четкий и узнаваемый знак отличия играет ключевую роль, способствуя укреплению позиций компании и ее продукции за рубежом", - уточнил директор по маркетингу компании Игорь Шаповалов.Компания начала свою деятельность в 2010 году, сосредоточившись на создании комфортной и безопасной городской среды - детских и спортивных площадок, общественных пространств.С 2022 года компания стала активно развивать совершенно новое и инновационное направление ― создание научных детских площадок. Эти игровые пространства, разработанные в тесном сотрудничестве с учеными Московского государственного университета, предлагают детям возможность объединить активную игру с простыми, но невероятно увлекательными научными экспериментами.После многих лет успешной работы на внутреннем рынке, в 2022 году компания приняла решение о выходе за рубеж."Первые шаги были сделаны в страны ЕАЭС, но настоящий прорыв произошел в 2023 году с освоением региона MENA (Ближний Восток и Северная Африка). В этом процессе ключевую роль сыграла поддержка Российского экспортного центра и сервисы платформы "Мой экспорт", - добавили в центре."Мы активно работаем с РЭЦ с 2023 года и видим реальные результаты этой поддержки. Благодаря помощи РЭЦ мы смогли выйти на международные рынки через деловые миссии, выставки и отраслевые форумы. Особенно эффективным оказался формат бизнес-миссий: РЭЦ не только помогает сформировать пул релевантных партнеров и организовать встречи в целевом регионе, но и берет на себя всю логистику и инфраструктуру мероприятия. Это позволяет за короткий срок провести десятки ценных деловых встреч и получить глубокое понимание рынка. Кроме того, РЭЦ оказывал нам методическую и организационную поддержку по таким важным вопросам, как оформление документации, логистика и налогообложение. Такой комплексный подход значительно упростил наш путь на новые внешние рынки", ― сказал Шаповалов.Благодаря сотрудничеству с РЭЦ, производитель детского игрового и спортивного оборудования провела презентации своей продукции для потенциальных партнеров из тринадцати стран. Уже реализованы проекты в ОАЭ, Саудовской Аравии, Иордании, Марокко и Узбекистане.Компания активно расширяет географию поставок, ориентируясь на страны Персидского залива и планируя в будущем выход на рынки Латинской Америки.

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https://ria.ru/20250513/obuchenie-2016733313.html

https://ria.ru/20250513/sotrudnichestvo-2016676987.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, экономика, российский экспортный центр (рэц)