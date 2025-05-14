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Вучич призвал сербов собраться на всенародный митинг 17 мая - РИА Новости, 14.05.2025
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17:46 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/serbiya-2016947734.html
Вучич призвал сербов собраться на всенародный митинг 17 мая
Вучич призвал сербов собраться на всенародный митинг 17 мая - РИА Новости, 14.05.2025
Вучич призвал сербов собраться на всенародный митинг 17 мая
Президент Сербии Александр Вучич призвал граждан Сербии собраться в городе Ниш на юге страны 17 мая на всенародный митинг. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T17:46:00+03:00
2025-05-14T17:46:00+03:00
в мире
сербия
россия
белград (город)
александр вучич
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БЕЛГРАД, 14 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич призвал граждан Сербии собраться в городе Ниш на юге страны 17 мая на всенародный митинг. "Отправимся туда, чтобы обратиться к огромному большинству граждан Ниша, приличных людей, чтобы разговаривать с ними. Призываю всех приехать 17 мая, чтобы услышать другую программу, услышать многих сограждан, которые впервые вступают в политику", - заявил Вучич в своем аккаунте в Instagram*Он добавил, что ожидает участие в Нише "некоторых идеологически близких нам друзей", которые по его словам, отлично понимают, что происходит в Сербии и очень популярны среди сербов. По призыву Вучича 11-13 апреля в центре Белграда перед зданием Скупщины (парламента) Сербии прошел трехдневный народный собор нового надпартийного движения Сербии "За народ и государство" в свете массовых протестов в стране после гибели 16 человек из-за обрушения навеса на вокзале в Нови-Саде 1 ноября. По словам сербского лидера, в последние месяцы массовых протестов страной овладели "террор и страх". Протестующие из-за гибели людей при обрушении навеса на вокзале в Нови-Саде студенты и сторонники оппозиции ранее блокировали работу большинства высших учебных заведений в Сербии, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупные беспорядки. В числе требований были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственность для причастных должностных лиц, а также освобождение от преследования законом всех ранее задержанных на протестах. Высшая прокуратура в Нови-Саде 30 декабря выдвинула обвинения против экс-министра строительства, транспорта и инфраструктуры Горана Весича и 12 человек в связи с обрушением козырька железнодорожного вокзала. Вучич в январе подписал решение о помиловании 13 участников массовых протестов, против которых прокуратура завела дела по уголовным статьям за беспорядки. В открытый доступ правительство выложило тысячи документов, имеющие отношение к реконструкции вокзала. При этом руководство страны призывает оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Власти Сербии считают, что цель протестующих заключается в свержении правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отмечал Вучич, в свержение нынешней власти Сербии за 10 лет из-за границы было вложено 3 миллиарда евро. При этом он и правящая Сербская прогрессивная партия "по ряду причин" отказались поддержать законопроект об иноагентах, предложенный их коалиционным партнером - партией "Движение социалистов".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250513/vuchich--2016652792.html
https://ria.ru/20250501/studenty-2014580144.html
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в мире, сербия, россия, белград (город), александр вучич
В мире, Сербия, Россия, Белград (город), Александр Вучич
Вучич призвал сербов собраться на всенародный митинг 17 мая

Вучич призвал сербов собраться 17 мая в Нише на всенародный митинг

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 14 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич призвал граждан Сербии собраться в городе Ниш на юге страны 17 мая на всенародный митинг.
"Отправимся туда, чтобы обратиться к огромному большинству граждан Ниша, приличных людей, чтобы разговаривать с ними. Призываю всех приехать 17 мая, чтобы услышать другую программу, услышать многих сограждан, которые впервые вступают в политику", - заявил Вучич в своем аккаунте в Instagram*
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Он добавил, что ожидает участие в Нише "некоторых идеологически близких нам друзей", которые по его словам, отлично понимают, что происходит в Сербии и очень популярны среди сербов.
По призыву Вучича 11-13 апреля в центре Белграда перед зданием Скупщины (парламента) Сербии прошел трехдневный народный собор нового надпартийного движения Сербии "За народ и государство" в свете массовых протестов в стране после гибели 16 человек из-за обрушения навеса на вокзале в Нови-Саде 1 ноября. По словам сербского лидера, в последние месяцы массовых протестов страной овладели "террор и страх".
Протестующие из-за гибели людей при обрушении навеса на вокзале в Нови-Саде студенты и сторонники оппозиции ранее блокировали работу большинства высших учебных заведений в Сербии, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупные беспорядки.
В числе требований были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственность для причастных должностных лиц, а также освобождение от преследования законом всех ранее задержанных на протестах.
Высшая прокуратура в Нови-Саде 30 декабря выдвинула обвинения против экс-министра строительства, транспорта и инфраструктуры Горана Весича и 12 человек в связи с обрушением козырька железнодорожного вокзала. Вучич в январе подписал решение о помиловании 13 участников массовых протестов, против которых прокуратура завела дела по уголовным статьям за беспорядки. В открытый доступ правительство выложило тысячи документов, имеющие отношение к реконструкции вокзала. При этом руководство страны призывает оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа.
Власти Сербии считают, что цель протестующих заключается в свержении правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отмечал Вучич, в свержение нынешней власти Сербии за 10 лет из-за границы было вложено 3 миллиарда евро. При этом он и правящая Сербская прогрессивная партия "по ряду причин" отказались поддержать законопроект об иноагентах, предложенный их коалиционным партнером - партией "Движение социалистов".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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