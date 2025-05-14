https://ria.ru/20250514/sanktsii-2016898941.html
Глава МИД Франции рассказал о новых санкциях ЕС против России
Глава МИД Франции рассказал о новых санкциях ЕС против России - РИА Новости, 14.05.2025
Глава МИД Франции рассказал о новых санкциях ЕС против России
Новые санкции Евросоюза против России затронут 194 нефтяных танкера, 31 компанию-поставщика оружия, различные банки и ещё 26 лиц, якобы ответственных за... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T15:07:00+03:00
2025-05-14T15:07:00+03:00
2025-05-14T15:09:00+03:00
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в мире
санкции в отношении россии
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ПАРИЖ, 14 мая – РИА Новости. Новые санкции Евросоюза против России затронут 194 нефтяных танкера, 31 компанию-поставщика оружия, различные банки и ещё 26 лиц, якобы ответственных за дестабилизацию ситуации на Украине, заявил в среду глава французского МИД Жан-Ноэль Барро на своей странице в соцсети X."В связи с отказом (президента РФ Владимира – ред.) Путина от прекращения огня мы вводим санкции против 194 нефтяных танкеров, 31 компании, поставляющей оружие, банков и 26 лиц, ответственных за маневры по дестабилизации", - написал он.Ранее осведомленный источник в Совете ЕС сообщил РИА Новости, что постоянные представители стран-членов Евросоюза согласовали в среду новый, 17-й по счету пакет санкций против России, его утвердят на заседании глав европейских МИД 20 мая.
https://ria.ru/20250514/tramp-2016873988.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, россия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии
Франция, Россия, Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России
Глава МИД Франции рассказал о новых санкциях ЕС против России
Новые санкции ЕС против России затронут 194 нефтетанкера, 31 организацию и банки