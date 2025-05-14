Послы стран ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций
AFP: послы стран ЕС согласовали 17-й пакет санкций против России
© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Послы стран ЕС согласовали 17-й пакет санкций против России, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатов.
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"ЕС согласовал 17-й пакет санкций против России", — указано в материале.
В минувший вторник глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила журналистам, что ЕС работает над 17-м пакетом санкций.
Постоянные представители стран Евросоюза начали согласовывать его в понедельник, рестрикции планируют утвердить на заседании глав МИД 20 мая.
В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.