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Послы стран ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 14.05.2025
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09:48 14.05.2025 (обновлено: 10:59 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/sanktsii-2016816578.html
Послы стран ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций
Послы стран ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 14.05.2025
Послы стран ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций
Послы стран ЕС согласовали 17-й пакет санкций против России, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатов. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T09:48:00+03:00
2025-05-14T10:59:00+03:00
россия
евросоюз
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Послы стран ЕС согласовали 17-й пакет санкций против России, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатов."ЕС согласовал 17-й пакет санкций против России", — указано в материале.В минувший вторник глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила журналистам, что ЕС работает над 17-м пакетом санкций. Постоянные представители стран Евросоюза начали согласовывать его в понедельник, рестрикции планируют утвердить на заседании глав МИД 20 мая.В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250513/zakharova-2016767293.html
https://ria.ru/20250514/sanktsii-2016783256.html
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россия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России
Послы стран ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций

AFP: послы стран ЕС согласовали 17-й пакет санкций против России

© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Послы стран ЕС согласовали 17-й пакет санкций против России, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатов.
«
"ЕС согласовал 17-й пакет санкций против России", — указано в материале.
В минувший вторник глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила журналистам, что ЕС работает над 17-м пакетом санкций.
Постоянные представители стран Евросоюза начали согласовывать его в понедельник, рестрикции планируют утвердить на заседании глав МИД 20 мая.
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Вчера, 22:12
В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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