https://ria.ru/20250514/sanktsii-2016816578.html

Послы стран ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций

Послы стран ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 14.05.2025

Послы стран ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций

Послы стран ЕС согласовали 17-й пакет санкций против России, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатов. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T09:48:00+03:00

2025-05-14T09:48:00+03:00

2025-05-14T10:59:00+03:00

россия

евросоюз

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Послы стран ЕС согласовали 17-й пакет санкций против России, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатов."ЕС согласовал 17-й пакет санкций против России", — указано в материале.В минувший вторник глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила журналистам, что ЕС работает над 17-м пакетом санкций. Постоянные представители стран Евросоюза начали согласовывать его в понедельник, рестрикции планируют утвердить на заседании глав МИД 20 мая.В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250513/zakharova-2016767293.html

https://ria.ru/20250514/sanktsii-2016783256.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии