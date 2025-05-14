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Трутнев рассказал о ходе производства самолета "Байкал" - РИА Новости, 14.05.2025
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12:15 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/samolet-2016850770.html
Трутнев рассказал о ходе производства самолета "Байкал"
Трутнев рассказал о ходе производства самолета "Байкал" - РИА Новости, 14.05.2025
Трутнев рассказал о ходе производства самолета "Байкал"
Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что ситуация с производством самолета "Байкал" на сегодняшний день зашла в тупик. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T12:15:00+03:00
2025-05-14T12:15:00+03:00
экономика
космос - риа наука
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юрий трутнев
антон алиханов
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что ситуация с производством самолета "Байкал" на сегодняшний день зашла в тупик."Вы знаете, что у нас велась работа по разработке самолета "Байкал", но она на сегодняшний день зашла в тупик - то есть самолет "Байкал" у нас не ожидается. Сейчас выходить из ситуации придется ремоторизацией самолетов Ан-2", - сказал Трутнев на расширенном заседании комитета Госдумы по Дальнему Востоку и Арктике. Он добавил, что малая авиация "у нас практически рухнула". Девятиместный самолет "Байкал" создается для местных воздушных линий и должен заменить "кукурузник" Ан-2. Самолет разработала компания "Байкал-Инжиниринг" по контракту с Минпромторгом. Первый полет воздушного судна состоялся 30 января 2022 года. Самолет взлетел с аэродрома Екатеринбурга (Арамиль) и провел в воздухе около 25 минут на высоте 500 метров. Глава Минпромторга Антон Алиханов в сентябре прошлого года говорил, что сертификация самолетов "Байкал" и поставка первых пяти воздушных судов ожидаются в 2026 году. А в ноябре президент России Владимир Путин поручил правительству принять решения для ускорения разработки и производства самолетов для малой авиации, в том числе модели "Байкал". В марте Минпромторг РФ объявил конкурс на выполнение опытно-конструкторской работы (ОКР), в рамках которой будут проведены доработка и оснащение самолета "Байкал" силовой установкой и воздушным винтом российского производства. Максимальная стоимость работ оценивается в сумму около 10,4 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20250423/sj-100-2012872503.html
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экономика, космос - риа наука, россия, дальний восток, арктика, юрий трутнев, антон алиханов, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), госдума рф, ан-2
Экономика, Космос - РИА Наука, Россия, Дальний Восток, Арктика, Юрий Трутнев, Антон Алиханов, Владимир Путин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Госдума РФ, Ан-2
Трутнев рассказал о ходе производства самолета "Байкал"

Трутнев: ситуация с производством самолета "Байкал" зашла в тупик

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМногоцелевой самолёт ЛМС-901 "Байкал"
Многоцелевой самолёт ЛМС-901 Байкал - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Многоцелевой самолёт ЛМС-901 "Байкал". Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что ситуация с производством самолета "Байкал" на сегодняшний день зашла в тупик.
"Вы знаете, что у нас велась работа по разработке самолета "Байкал", но она на сегодняшний день зашла в тупик - то есть самолет "Байкал" у нас не ожидается. Сейчас выходить из ситуации придется ремоторизацией самолетов Ан-2", - сказал Трутнев на расширенном заседании комитета Госдумы по Дальнему Востоку и Арктике.
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Он добавил, что малая авиация "у нас практически рухнула".
Девятиместный самолет "Байкал" создается для местных воздушных линий и должен заменить "кукурузник" Ан-2. Самолет разработала компания "Байкал-Инжиниринг" по контракту с Минпромторгом. Первый полет воздушного судна состоялся 30 января 2022 года. Самолет взлетел с аэродрома Екатеринбурга (Арамиль) и провел в воздухе около 25 минут на высоте 500 метров.
Глава Минпромторга Антон Алиханов в сентябре прошлого года говорил, что сертификация самолетов "Байкал" и поставка первых пяти воздушных судов ожидаются в 2026 году. А в ноябре президент России Владимир Путин поручил правительству принять решения для ускорения разработки и производства самолетов для малой авиации, в том числе модели "Байкал".
В марте Минпромторг РФ объявил конкурс на выполнение опытно-конструкторской работы (ОКР), в рамках которой будут проведены доработка и оснащение самолета "Байкал" силовой установкой и воздушным винтом российского производства. Максимальная стоимость работ оценивается в сумму около 10,4 миллиарда рублей.
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ЭкономикаКосмос - РИА НаукаРоссияДальний ВостокАрктикаЮрий ТрутневАнтон АлихановВладимир ПутинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Госдума РФАн-2
 
 
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