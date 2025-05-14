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В белгородском селе Ровенек при атаке беспилотника пострадал мужчина - РИА Новости, 14.05.2025
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11:37 14.05.2025 (обновлено: 11:41 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/rovenek-2016840062.html
В белгородском селе Ровенек при атаке беспилотника пострадал мужчина
В белгородском селе Ровенек при атаке беспилотника пострадал мужчина - РИА Новости, 14.05.2025
В белгородском селе Ровенек при атаке беспилотника пострадал мужчина
Житель села Ровенек Белгородского района ранен в результате атаки украинского беспилотника, глава поселения доставил пострадавшего в медицинское учреждение,... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T11:37:00+03:00
2025-05-14T11:41:00+03:00
происшествия
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Житель села Ровенек Белгородского района ранен в результате атаки украинского беспилотника, глава поселения доставил пострадавшего в медицинское учреждение, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В результате атаки беспилотника ВСУ в селе Ровенек Белгородского района ранен мирный житель. Глава поселения доставил пострадавшего в Яснозоренскую амбулаторию, где врачи диагностировали ему баротравму, осколочные ранения плеча и ноги. После осмотра и оказания первой помощи бригада СМП доставляет мужчину в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения", - написал Гладков.Губернатор добавил, что в доме выбиты окна, повреждены кровля, остекление, потолок, фасад и входная группа.
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происшествия, вооруженные силы украины
Происшествия, Вооруженные силы Украины
В белгородском селе Ровенек при атаке беспилотника пострадал мужчина

В белгородском селе Ровенек при атаке беспилотника пострадал мирный житель

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Житель села Ровенек Белгородского района ранен в результате атаки украинского беспилотника, глава поселения доставил пострадавшего в медицинское учреждение, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В результате атаки беспилотника ВСУ в селе Ровенек Белгородского района ранен мирный житель. Глава поселения доставил пострадавшего в Яснозоренскую амбулаторию, где врачи диагностировали ему баротравму, осколочные ранения плеча и ноги. После осмотра и оказания первой помощи бригада СМП доставляет мужчину в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что в доме выбиты окна, повреждены кровля, остекление, потолок, фасад и входная группа.
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