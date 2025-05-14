https://ria.ru/20250514/rovenek-2016840062.html

В белгородском селе Ровенек при атаке беспилотника пострадал мужчина

В белгородском селе Ровенек при атаке беспилотника пострадал мужчина - РИА Новости, 14.05.2025

В белгородском селе Ровенек при атаке беспилотника пострадал мужчина

Житель села Ровенек Белгородского района ранен в результате атаки украинского беспилотника, глава поселения доставил пострадавшего в медицинское учреждение,... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T11:37:00+03:00

2025-05-14T11:37:00+03:00

2025-05-14T11:41:00+03:00

происшествия

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Житель села Ровенек Белгородского района ранен в результате атаки украинского беспилотника, глава поселения доставил пострадавшего в медицинское учреждение, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В результате атаки беспилотника ВСУ в селе Ровенек Белгородского района ранен мирный житель. Глава поселения доставил пострадавшего в Яснозоренскую амбулаторию, где врачи диагностировали ему баротравму, осколочные ранения плеча и ноги. После осмотра и оказания первой помощи бригада СМП доставляет мужчину в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения", - написал Гладков.Губернатор добавил, что в доме выбиты окна, повреждены кровля, остекление, потолок, фасад и входная группа.

https://ria.ru/20250514/lnr-2016822788.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, вооруженные силы украины