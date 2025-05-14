https://ria.ru/20250514/rossiya-2016877548.html

Малайзия намерена укреплять отношения с Россией во всех сферах

Малайзия намерена укреплять отношения с Россией во всех сферах - РИА Новости, 14.05.2025

Малайзия намерена укреплять отношения с Россией во всех сферах

Малайзия намерена укреплять отношения с Россией во всех сферах, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на встрече с премьер-министром РФ Михаилом... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T13:52:00+03:00

2025-05-14T13:52:00+03:00

2025-05-14T13:52:00+03:00

россия

малайзия

владивосток

анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)

михаил мишустин

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Малайзия намерена укреплять отношения с Россией во всех сферах, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Он поблагодарил от имени своей делегации Мишустина и президента РФ Владимира Путина за приглашение в Россию и напомнил, что уже приезжал в сентябре прошлого года во Владивосток, на Восточный экономический форум. "В прошлом году мы встретились с президентом Путиным во Владивостоке, и с тех пор наша политика направлена на укрепление двусторонних отношений с РФ во всех сферах. Мы нарастили наши усилия. Обсуждали и энергетику, и цифровую сферу, и транспорт. Я понимаю, что есть некоторые ограничения, связанные с санкциями, надеемся, что мы сможем их обойти. Надеюсь на конструктивные встречи в ближайшие несколько дней, на урегулирование всех нерешенных вопросов", - сказал Ибрагим. "Надеемся на конструктивное обсуждение ряда вопросов, о которых вы говорили. 6-7 приоритетных отраслей у нас есть", - добавил он. Премьер Малайзии отметил, что ранее прошло заседание российско-малазийской межправительственной комиссии. "Мы предоставим в ходе встречи наш список приоритетов, потому что мы все хотим ускорить достижение результатов", - добавил он.

https://ria.ru/20250514/peskov-2016853502.html

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россия, малайзия, владивосток, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), михаил мишустин, владимир путин, в мире