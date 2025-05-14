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Ушаков высказался о сообщениях о возможном приезде Трампа в Стамбул
Ушаков высказался о сообщениях о возможном приезде Трампа в Стамбул - РИА Новости, 14.05.2025
Ушаков высказался о сообщениях о возможном приезде Трампа в Стамбул
Заявлений вокруг переговоров России и Украины в Стамбуле много, нужно смотреть за тем, как будет развиваться ситуация, сообщил помощник президента РФ Юрий... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T13:46:00+03:00
2025-05-14T13:46:00+03:00
2025-05-14T17:05:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Заявлений вокруг переговоров России и Украины в Стамбуле много, нужно смотреть за тем, как будет развиваться ситуация, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя сообщения о том, что президент США Дональд Трамп может прилететь в Турцию, если там будет российский лидер Владимир Путин. Трамп рассматривает возможность лично присоединиться к переговорам между Россией и Украиной в Турции 15 мая, если на встречу приедет Путин, сообщалось ранее в СМИ. Кроме того, Владимир Зеленский говорил, что будет ждать Путина в Стамбуле. Комментируя такие сообщения, Ушаков отметил, что сейчас много заявлений, привлекающих внимание. "Заявлений много, надо смотреть, как будет развиваться ситуация", - сказал Ушаков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину. Российская сторона пока не раскрывала состав делегации, которая будет участвовать в переговорах с Украиной в Стамбуле.
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россия, украина, стамбул, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп, в мире
Россия, Украина, Стамбул, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
Ушаков высказался о сообщениях о возможном приезде Трампа в Стамбул
Ушаков: заявлений о переговорах в Стамбуле много, надо смотреть по ситуации