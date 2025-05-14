https://ria.ru/20250514/rossiya-2016861025.html

Сообщение о перестрелке вблизи дагестанской школы оказалось ложным

Сообщение о перестрелке вблизи дагестанской школы оказалось ложным - РИА Новости, 14.05.2025

Сообщение о перестрелке вблизи дагестанской школы оказалось ложным

Ученица в дагестанском Кизляре сообщила в экстренную службу о перестрелке вблизи школы, вызов был ложным и оказался детским баловством, сообщил руководитель... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T12:59:00+03:00

2025-05-14T12:59:00+03:00

2025-05-14T12:59:00+03:00

происшествия

кизляр

россия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 14 мая - РИА Новости. Ученица в дагестанском Кизляре сообщила в экстренную службу о перестрелке вблизи школы, вызов был ложным и оказался детским баловством, сообщил руководитель центра управления регионом Исрафил Исрафилов в своем Telegram-канале. В среду в мессенджерах распространилась информация о перестрелке в районе школы №5 в Кизляре. "Информация о перестрелке в Кизляре, поступившая ранее, не подтвердилась… На номер 112 поступил звонок от девочки, которая сообщила о стрельбе в указанном районе. Однако после выезда наряда полиции вызов оказался ложным и был зафиксирован как детское баловство", - написал Исрафилов. Председатель комитета по науке и образованию парламента Дагестана Елена Павлюченко также сообщила в своем Telegram-канале, что информация не соответствует действительности: никакой стрельбы не было, учебный процесс проходит в обычном режим.

https://ria.ru/20250219/dagestan-2000355866.html

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происшествия, кизляр, россия, республика дагестан