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Сообщение о перестрелке вблизи дагестанской школы оказалось ложным - РИА Новости, 14.05.2025
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12:59 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/rossiya-2016861025.html
Сообщение о перестрелке вблизи дагестанской школы оказалось ложным
Сообщение о перестрелке вблизи дагестанской школы оказалось ложным - РИА Новости, 14.05.2025
Сообщение о перестрелке вблизи дагестанской школы оказалось ложным
Ученица в дагестанском Кизляре сообщила в экстренную службу о перестрелке вблизи школы, вызов был ложным и оказался детским баловством, сообщил руководитель... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T12:59:00+03:00
2025-05-14T12:59:00+03:00
происшествия
кизляр
россия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 14 мая - РИА Новости. Ученица в дагестанском Кизляре сообщила в экстренную службу о перестрелке вблизи школы, вызов был ложным и оказался детским баловством, сообщил руководитель центра управления регионом Исрафил Исрафилов в своем Telegram-канале. В среду в мессенджерах распространилась информация о перестрелке в районе школы №5 в Кизляре. "Информация о перестрелке в Кизляре, поступившая ранее, не подтвердилась… На номер 112 поступил звонок от девочки, которая сообщила о стрельбе в указанном районе. Однако после выезда наряда полиции вызов оказался ложным и был зафиксирован как детское баловство", - написал Исрафилов. Председатель комитета по науке и образованию парламента Дагестана Елена Павлюченко также сообщила в своем Telegram-канале, что информация не соответствует действительности: никакой стрельбы не было, учебный процесс проходит в обычном режим.
https://ria.ru/20250219/dagestan-2000355866.html
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происшествия, кизляр, россия, республика дагестан
Происшествия, Кизляр, Россия, Республика Дагестан
Сообщение о перестрелке вблизи дагестанской школы оказалось ложным

В Кизляре школьница сообщила о перестрелке возле школы, вызов был ложным

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 14 мая - РИА Новости. Ученица в дагестанском Кизляре сообщила в экстренную службу о перестрелке вблизи школы, вызов был ложным и оказался детским баловством, сообщил руководитель центра управления регионом Исрафил Исрафилов в своем Telegram-канале.
В среду в мессенджерах распространилась информация о перестрелке в районе школы №5 в Кизляре.
"Информация о перестрелке в Кизляре, поступившая ранее, не подтвердилась… На номер 112 поступил звонок от девочки, которая сообщила о стрельбе в указанном районе. Однако после выезда наряда полиции вызов оказался ложным и был зафиксирован как детское баловство", - написал Исрафилов.
Председатель комитета по науке и образованию парламента Дагестана Елена Павлюченко также сообщила в своем Telegram-канале, что информация не соответствует действительности: никакой стрельбы не было, учебный процесс проходит в обычном режим.
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