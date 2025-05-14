https://ria.ru/20250514/rossiya-2016861025.html
Сообщение о перестрелке вблизи дагестанской школы оказалось ложным
Сообщение о перестрелке вблизи дагестанской школы оказалось ложным - РИА Новости, 14.05.2025
Сообщение о перестрелке вблизи дагестанской школы оказалось ложным
Ученица в дагестанском Кизляре сообщила в экстренную службу о перестрелке вблизи школы, вызов был ложным и оказался детским баловством, сообщил руководитель... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T12:59:00+03:00
2025-05-14T12:59:00+03:00
2025-05-14T12:59:00+03:00
происшествия
кизляр
россия
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/46260/81/462608137_0:215:2503:1623_1920x0_80_0_0_8fd859d6bf3326e241cac949561011d9.jpg
МАХАЧКАЛА, 14 мая - РИА Новости. Ученица в дагестанском Кизляре сообщила в экстренную службу о перестрелке вблизи школы, вызов был ложным и оказался детским баловством, сообщил руководитель центра управления регионом Исрафил Исрафилов в своем Telegram-канале. В среду в мессенджерах распространилась информация о перестрелке в районе школы №5 в Кизляре. "Информация о перестрелке в Кизляре, поступившая ранее, не подтвердилась… На номер 112 поступил звонок от девочки, которая сообщила о стрельбе в указанном районе. Однако после выезда наряда полиции вызов оказался ложным и был зафиксирован как детское баловство", - написал Исрафилов. Председатель комитета по науке и образованию парламента Дагестана Елена Павлюченко также сообщила в своем Telegram-канале, что информация не соответствует действительности: никакой стрельбы не было, учебный процесс проходит в обычном режим.
https://ria.ru/20250219/dagestan-2000355866.html
кизляр
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/46260/81/462608137_27:0:2476:1837_1920x0_80_0_0_9a6f306c076121d6e456948bcd94b06e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кизляр, россия, республика дагестан
Происшествия, Кизляр, Россия, Республика Дагестан
Сообщение о перестрелке вблизи дагестанской школы оказалось ложным
В Кизляре школьница сообщила о перестрелке возле школы, вызов был ложным