https://ria.ru/20250514/rossiya-2016853021.html

Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ

Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 14.05.2025

Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ

Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, который потерял в зоне действия группировки более 175 военнослужащих и РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T12:25:00+03:00

2025-05-14T12:25:00+03:00

2025-05-14T12:25:00+03:00

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, который потерял в зоне действия группировки более 175 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Темировка, Новогригоровка Запорожской области, Богатырь и Вольное Поле Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

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в мире, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)