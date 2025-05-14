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Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 14.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:25 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/rossiya-2016853021.html
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 14.05.2025
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ
Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, который потерял в зоне действия группировки более 175 военнослужащих и РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T12:25:00+03:00
2025-05-14T12:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, который потерял в зоне действия группировки более 175 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Темировка, Новогригоровка Запорожской области, Богатырь и Вольное Поле Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
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в мире, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ

МО: ВСУ потеряли более 175 боевиков в зоне действия группировки войск "Восток"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШтурмовые подразделения ВС России в зоне СВО
Штурмовые подразделения ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Штурмовые подразделения ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, который потерял в зоне действия группировки более 175 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Темировка, Новогригоровка Запорожской области, Богатырь и Вольное Поле Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
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08:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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