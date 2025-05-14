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В России за сутки потушили 42 природных пожара
В России за сутки потушили 42 природных пожара - РИА Новости, 14.05.2025
В России за сутки потушили 42 природных пожара
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 42 природных пожара на площади 19 698 гектаров, сообщает в среду Авиалесоохрана. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T10:37:00+03:00
2025-05-14T10:37:00+03:00
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происшествия
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забайкальский край
природные пожары в россии
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 42 природных пожара на площади 19 698 гектаров, сообщает в среду Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 42 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 19 698 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи среды на территории РФ действовал 91 лесной пожар. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовали 38 пожаров на площади 562 344 гектара.
https://ria.ru/20250514/pozhar-2016802149.html
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происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 42 природных пожара
Авиалесоохрана: на всей территории России за сутки потушили 42 природных пожара