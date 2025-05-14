https://ria.ru/20250514/rossija-2016825143.html

В России за сутки потушили 42 природных пожара

В России за сутки потушили 42 природных пожара - РИА Новости, 14.05.2025

В России за сутки потушили 42 природных пожара

Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 42 природных пожара на площади 19 698 гектаров, сообщает в среду Авиалесоохрана. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T10:37:00+03:00

2025-05-14T10:37:00+03:00

2025-05-14T10:37:00+03:00

происшествия

россия

забайкальский край

природные пожары в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745163440_0:233:3072:1961_1920x0_80_0_0_3baa8fc78213dc08572fef99d61ea7cf.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 42 природных пожара на площади 19 698 гектаров, сообщает в среду Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 42 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 19 698 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи среды на территории РФ действовал 91 лесной пожар. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовали 38 пожаров на площади 562 344 гектара.

https://ria.ru/20250514/pozhar-2016802149.html

россия

забайкальский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии