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Россельхознадзор признал безопасным шашлык компании "Мираторг-Курск" - РИА Новости, 14.05.2025
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15:23 14.05.2025 (обновлено: 15:27 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/rosselkhoznadzor-2016886411.html
Россельхознадзор признал безопасным шашлык компании "Мираторг-Курск"
Россельхознадзор признал безопасным шашлык компании "Мираторг-Курск" - РИА Новости, 14.05.2025
Россельхознадзор признал безопасным шашлык компании "Мираторг-Курск"
Специалисты Россельхознадзора проверили образцы шашлыка производства ООО "Мираторг-Курск" и назвали их соответствующими техническим регламентам Таможенного... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T15:23:00+03:00
2025-05-14T15:27:00+03:00
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
таможенный союз
россия
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Специалисты Россельхознадзора проверили образцы шашлыка производства ООО "Мираторг-Курск" и назвали их соответствующими техническим регламентам Таможенного союза, сообщает пресс-служба ведомства. Предприятие сдало на обследования в Орловскую испытательную лабораторию подведомственного службе ФГБУ "ВНИИЗЖ" продукцию, произведенную 4, 5, 6 и 7 мая."Исследования проводились по спорным показателям. Полученные 12 мая 2025 года результаты подтвердили соответствие всех исследованных образцов требованиям технических регламентов Таможенного союза", – приводится в сообщении Россельхознадзора на сайте ведомства.Ранее средства массовой информации сообщили о превышении допустимых норм по содержанию микроорганизмов в образцах шашлыка, приобретенных в рознице перед майскими праздниками. Образцы, среди которых была продукция "Мираторг-Курск", проверили в лаборатории подведомственного Россельхознадзору Национального центра безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции. В учреждении отметили, что пробы с контрольной закупки, заказанные авторами заметки в СМИ, поступили с нарушениями температурного режима, о чем имеется запись в бланке заказа на проведение исследований.Помимо этого, Россельхознадзор напомнил о необходимости соблюдения правил отбора проб и доставки их в лабораторию для исследования. В службе подчеркнули, что на качество и безопасность продукции влияют различные факторы: технология производства, термическое состояние, условия хранения и многое другое. "Не все из данных факторов зависят от производителя. На протяжении всего жизненного цикла товара до истечения срока годности имеет большое значение соблюдение правил хранения, установленных производителем. Они должны соблюдаться как в процессе транспортировки, так и на торговой полке", – подчеркнули в Россельхознадзоре.
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федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), таможенный союз, россия, общество, мираторг
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Таможенный союз, Россия, Общество, Мираторг
Россельхознадзор признал безопасным шашлык компании "Мираторг-Курск"

Россельхознадзор: шашлык "Мираторг-Курск" соответствует требованиям ТС ЕАЭС

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПроверка мяса в ветеринарной лаборатории
Проверка мяса в ветеринарной лаборатории - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Проверка мяса в ветеринарной лаборатории
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Специалисты Россельхознадзора проверили образцы шашлыка производства ООО "Мираторг-Курск" и назвали их соответствующими техническим регламентам Таможенного союза, сообщает пресс-служба ведомства.
Предприятие сдало на обследования в Орловскую испытательную лабораторию подведомственного службе ФГБУ "ВНИИЗЖ" продукцию, произведенную 4, 5, 6 и 7 мая.
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"Исследования проводились по спорным показателям. Полученные 12 мая 2025 года результаты подтвердили соответствие всех исследованных образцов требованиям технических регламентов Таможенного союза", – приводится в сообщении Россельхознадзора на сайте ведомства.
Ранее средства массовой информации сообщили о превышении допустимых норм по содержанию микроорганизмов в образцах шашлыка, приобретенных в рознице перед майскими праздниками. Образцы, среди которых была продукция "Мираторг-Курск", проверили в лаборатории подведомственного Россельхознадзору Национального центра безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции. В учреждении отметили, что пробы с контрольной закупки, заказанные авторами заметки в СМИ, поступили с нарушениями температурного режима, о чем имеется запись в бланке заказа на проведение исследований.
Помимо этого, Россельхознадзор напомнил о необходимости соблюдения правил отбора проб и доставки их в лабораторию для исследования. В службе подчеркнули, что на качество и безопасность продукции влияют различные факторы: технология производства, термическое состояние, условия хранения и многое другое.
"Не все из данных факторов зависят от производителя. На протяжении всего жизненного цикла товара до истечения срока годности имеет большое значение соблюдение правил хранения, установленных производителем. Они должны соблюдаться как в процессе транспортировки, так и на торговой полке", – подчеркнули в Россельхознадзоре.
 
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Таможенный союзРоссияОбществоМираторг
 
 
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