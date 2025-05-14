https://ria.ru/20250514/rets-2016927388.html

РЭЦ назвал перспективные направления экспорта в страны Ближнего Востока

РЭЦ назвал перспективные направления экспорта в страны Ближнего Востока - РИА Новости, 14.05.2025

РЭЦ назвал перспективные направления экспорта в страны Ближнего Востока

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) выделил ключевые направления для поставок в страны Ближнего Востока, включая агропромышленный комплекс,... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T16:48:00+03:00

2025-05-14T16:48:00+03:00

2025-05-14T16:48:00+03:00

ближний восток

российский экспортный центр (рэц)

экономика

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) выделил ключевые направления для поставок в страны Ближнего Востока, включая агропромышленный комплекс, фармацевтику, косметологию, нефтегазовые технологии, атомную энергетику и IT-решения, рассказал руководитель направления по работе со странами Ближнего Востока и Африки РЭЦ Исрафил Али-Заде на полях ХVI Международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanForum"."Есть целый ряд направлений, в которых позиции российского бизнеса сильны: сегодня это в первую очередь технологии в АПК, фарма, косметология, решения в нефтегазовой сфере и мирном атоме, и, конечно же, IT – информационная безопасность и финансовые технологии. Демонстрируя свои компетенции в якорных отраслях, наша страна может постепенно завоевывать авторитет в странах Глобального Юга. При этом прочие отрасли и товары могут идти вторым эшелоном, в том числе обслуживая крупные инфраструктурные проекты. Среди историй успеха можно назвать пищевую промышленность, препараты для животноводства, пищевые продукты", – сказал Исрафил Али-Заде на сессии "ВЭД 2.0: как общие ценности формируют новую модель международного сотрудничества".Он также рассказал о доступных услугах и мерах поддержки, которую оказывает РЭЦ бизнесу на всех этапах экспортной деятельности."Мы готовы предоставлять финансирование и защиту от коммерческих рисков, а также комплексно продвигать товары и услуги в страны исламского мира. Нам удалось выстроить полный цикл экспортной поддержки, начиная от формирования идеи начать экспортировать до заключения экспортного контракта. Такой подход уже показал свои результаты, поэтому мы приглашаем все компании, уже экспортирующие или только планирующие заняться экспортной деятельностью, к сотрудничеству", – подчеркнул Исрафил Али-Заде.

https://ria.ru/20250514/vebinar-2016831178.html

ближний восток

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ближний восток, российский экспортный центр (рэц), экономика