https://ria.ru/20250514/putin-2016919845.html
Песков: Путин вряд ли скоро озвучит состав делегации России в Стамбуле
Песков: Путин вряд ли скоро озвучит состав делегации России в Стамбуле - РИА Новости, 14.05.2025
Песков: Путин вряд ли скоро озвучит состав делегации России в Стамбуле
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков считает, что президент РФ Владимир Путин вряд ли озвучит состав делегации России на переговорах в Стамбуле в... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T16:27:00+03:00
2025-05-14T16:27:00+03:00
2025-05-14T16:30:00+03:00
россия
стамбул
малайзия
владимир путин
дмитрий песков
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
украина
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков считает, что президент РФ Владимир Путин вряд ли озвучит состав делегации России на переговорах в Стамбуле в заявлении для СМИ по итогам переговоров с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.Встреча Путина с премьером Малайзии состоялась в среду в Кремле. По итогам переговоров стороны примут ряд совместных документов, лидеры также выступят с заявлениями для прессы."Я не думаю, мы все-таки сейчас занимаемся двусторонними российско-малайзийскими отношениями", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, может ли Путин во время подведения итогов переговоров с премьером Малайзии сообщить о составе делегации, которая направится на переговоры в Стамбул.На просьбу уточнить, станет ли сегодня известно о том, кто войдет в состав российской делегации, представитель Кремля отметил: "Посмотрим, как президент решит, так это и произойдет".Отвечая на вопрос, с чего начнутся переговоры в Стамбуле, пресс-секретарь президента РФ предложил дождаться их начала."Надо дождаться, когда они начнутся. Никто не будет говорить, с чего они начнутся", - ответил Песков.Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российская делегация на переговорах с Украиной 15 мая будет обсуждать и политические, и технические вопросы, исходя из этого и будет определен ее состав, сообщал в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков.
https://ria.ru/20250514/peskov-2016914344.html
https://ria.ru/20250514/putin-2016906102.html
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россия, стамбул, малайзия, владимир путин, дмитрий песков, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), украина
Россия, Стамбул, Малайзия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Украина
Песков: Путин вряд ли скоро озвучит состав делегации России в Стамбуле
Путин вряд ли озвучит состав делегации в Стамбуле после встречи с Ибрагимом