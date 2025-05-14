https://ria.ru/20250514/putin-2016888487.html

Путин надеется, что визит премьера Малайзии в Россию будет продуктивным

Путин надеется, что визит премьера Малайзии в Россию будет продуктивным - РИА Новости, 14.05.2025

Путин надеется, что визит премьера Малайзии в Россию будет продуктивным

Президент РФ Владимир Путин уверен, что визит премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима в Россию будет содержательным и продуктивным, после переговоров в Москве РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T14:36:00+03:00

2025-05-14T14:36:00+03:00

2025-05-14T14:36:00+03:00

россия

малайзия

москва

владимир путин

анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уверен, что визит премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима в Россию будет содержательным и продуктивным, после переговоров в Москве малайзийский политик отправится в Казань на форум "Россия - Исламский мир". Премьер Малайзии 13 мая прибыл в РФ с официальным визитом. Российско-малайзийские переговоры проходят в среду в Кремле. "Знаю, что после Москвы вы переезжаете в Казань, где примете участие также в форуме, которому мы уделяем большое внимание, - это "Россия - Исламский мир". Не сомневаюсь, что ваш визит будет содержательным, пройдет на хорошем уровне и послужит делу дальнейшего развития отношений между нашими странами", - заявил Путин на встрече с Ибрагимом. Российский лидер отметил добрые отношения Москвы и Куала-Лумпур, напомнив, что страны поддерживают дипломатические отношения с 1967 года. "Очень рассчитываем, что и ваш сегодняшний визит будет продуктивным. Мы хорошо помним и благодарны вам за участие в Восточном экономическом форуме", - добавил президент РФ. Премьер-министр Малайзии в минувшем сентябре посетил Владивосток, где принял участие в ВЭФ-2024. Кроме того, на полях форума состоялась их отдельная двусторонняя встреча с Путиным.

https://ria.ru/20250514/malayziya-2016705900.html

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Наталья Макарова

россия, малайзия, москва, владимир путин, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)