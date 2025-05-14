Путин надеется, что визит премьера Малайзии в Россию будет продуктивным
Путин уверен, что визит премьера Малайзии будет содержательным и продуктивным
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уверен, что визит премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима в Россию будет содержательным и продуктивным, после переговоров в Москве малайзийский политик отправится в Казань на форум "Россия - Исламский мир".
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"Знаю, что после Москвы вы переезжаете в Казань, где примете участие также в форуме, которому мы уделяем большое внимание, - это "Россия - Исламский мир". Не сомневаюсь, что ваш визит будет содержательным, пройдет на хорошем уровне и послужит делу дальнейшего развития отношений между нашими странами", - заявил Путин на встрече с Ибрагимом.
Российский лидер отметил добрые отношения Москвы и Куала-Лумпур, напомнив, что страны поддерживают дипломатические отношения с 1967 года.
"Очень рассчитываем, что и ваш сегодняшний визит будет продуктивным. Мы хорошо помним и благодарны вам за участие в Восточном экономическом форуме", - добавил президент РФ.
Премьер-министр Малайзии в минувшем сентябре посетил Владивосток, где принял участие в ВЭФ-2024. Кроме того, на полях форума состоялась их отдельная двусторонняя встреча с Путиным.
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